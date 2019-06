Azt nem lehet mondani, hogy az anno Kovács Katival indított projektjük miatt ismerté vált Qualitonsnak rossz időszaka lett volna az elmúlt pár évben. Három éve azzal volt tele a magyar sajtó, hogy a zenekar egyik budapesti koncertjére leugrott a szomszédban megszálló Red Hot Chili Peppers, és a tagok még meg is hívták a backstage-be őket a magyarországi duplakoncertjükön. Aztán 2018-ban az Echoes Calling albumukat az Indexen megválasztottuk az év legjobb magyar lemezének, hogy aztán valamivel később kiderüljön, hogy az 1972 óta működő, Amerika - és talán a világ - legnépszerűbb alternatív zenei rádiójának számító KEXP meghívja őket a saját stúdiójába egy session felvételre, magyar zenekarok közül először.

Most, hogy megjelent a Youtube-on állati népszerű KEXP session videó a Qualitonsszal, leültünk a zenekar két tagjával, G. Szabó Hunorral és Szőke Barnával beszélgeti a KEXP kulisszatitkairól, a hazai közegről és arról, hogy milyen az, amikor már gyerekes családapaként sikerülnek az első komolyabb zenekari áttörések.

Amikor megkaptátok először az e-mailt a KEXP-szereplésről Kevin Coletól zenei főszerkesztőtől, mi volt az első reakciótok?

G. Szabó Hunor: Határozottan emlékszem, hogy amikor írt, volt bennem egy olyan érzés, hogy ezt hagyjuk. Ez Amerika, nekünk nem pálya, felesleges energiákat és pénzeket fogunk költeni az egészre. Én személy szerint egy kicsit fúrtam ezt a vonalat, olyan lehetetlennek láttam, hogy mi bármit is kezdjünk Amerikában, abból kiindulva, hogy többgyerekes családapák vagyunk. Barna győzött meg, hogy vesztenivalónk nincs, próbáljuk meg, hátha.

Szőke Barna: A meggyőzésre annyit visszakanyarodnék, hogy van egy alapvető félreértés, mikor az ember Amerikáról beszél. Arról, hogy ott karriert építsen az ember, arról szó sincs és nem is lesz, ez nem egy valós dolog. De részt venni egy ilyen dologban, mint a KEXP, meg bekerülni ebbe a korszakba, az mindenkinek egy presztízs.

Azért a Youtube-korszakban a KEXP Live videók azok, amiket egymásnak küldözgetnek a zenészek, annyira jók.

SZB: Persze, az a top. De nem kergettünk olyan ábrándokat, hogy most akkor egy amerikai piacot meg tudunk hódítani egy olyan zenével, amit mi csinálunk. Ugyanakkor fontosnak tartottam, hogy mindenkit meggyőzzek arról, hogy igenis el kell menni, mert ez egy egyszeri alkalom. Nem turnézó zenekar vagyunk, akik csak úgy oda vetődnek, mert ugye a legtöbb zenekar azért megy a KEXP-be hogy be tudja magát könyörögni. Hiszen ugye a KEXP-n az átlagéletkor 50-60 fölött van, azt nem tinik szerkesztik.

Tényleg, például fiatal rappereket nem látni soha.

SZB: Azért, mert a KEXP zenei szerkesztői még a hippi generációból maradtak vissza. A főszerkesztő, Kevin Cole Prince-nek volt a személyi DJ-je. Most jelent meg róla egy interjú, mert a KEXP csinált egy antidrog kampányt, amiben a DJ-k meg mindenki vallomást tesz a múltjáról. Kevin Cole most vegán és teljesen tiszta, ez látszik is rajta. Olvasgattam a sztorikat, hogy miket élt meg, és amikor a helyszínen találkoztunk, megkérdeztem, hogy hogyan került bele a rádiózásba. Ő pedig mondta, hogy hát úgy, hogy ő volt Prince személyes DJ-je.

A személyes DJ-je?

SZB: Prince privát partyjain 1972-től ‘78-ig ő volt a DJ. Crazy times, ennyit mondott róla.

