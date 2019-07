Háború előtt épült balatoni nyaraló? Na az tényleg bármi lehet. Több évszázados présház, klasszicista villa, öreg parasztház, szecessziós kulipintyó, historizáló kiskastély, vagány modern bungaló és egy csomó minden más. Ráadásul rendszeresen bukkannak fel ilyen ingatlanok a piacon is. Vagy öt éve szedtem össze tizet először, de azóta is számtalan érdekes hirdetéshez volt szerencsém: a Négyessy-villához Bogláron, egy csomó gyönyörű házhoz a fonyódi villanegyedben, meg a fürediben, hogy a nem rég piacra került, két százéves püspöki pincéről Badacsonyban, vagy a legutóbbi Bauhaus-válogatásban szereplő siófoki nyaralóról ne is beszéljünk.

A Startlak ingatlanportál most összegyűjtött párat a saját kínálatából. Kimazsoláztam a legizgalmasabbakat, meg persze körbenéztem a többi hirdetési oldalon is, mi mást kínálnak még, és összeraktam egy friss válogatást.

Fotó: Startlak.hu

Ez a balatonföldvári kastélyocska csinos üdülőnek tűnik. Nehéz elhinni, hogy egykor egyetlen tulajdonos lakta a hatalmas házat, amelyben ma 10 apartman van kialakítva. Pedig a főrendiház tagjai a Balatonon is megkövetelték a kényelmet. Az épületet gróf Edelsheim-Gyulai Lipót építtette, később egy másik gróf, Széchenyi Emil tulajdonába került. Mindenesetre a 495 millió forintos ár nem tűnik soknak a 866 négyzetméteres épületért, amely akár tízlakásos társasházzá is alakítható. Valószínűleg sokat kellene költeni rá azért, de hatalmas lehetőségeket rejt a grófok egykori nyaralója.

Fotó: Startlak.hu

A kastélyméretű villáknál azért népszerűbbek a családiház-nagyságúak, még ha fajlagosan drágábbak is. Bármennyire is pörög a piac, mindig akad néhány a tó legöregebb fürdővárosában, Balatonfüreden. Például ez az 1885-ben épült, téliesített verandájú, négy és fél szobás klasszicizáló nyaraló, amit 99 millióért kínálnak.

Fotó: Startlak.hu

Balatonszepezden is találni hasonló stílusú - timpanonos, teraszos - villát, amit később tetőtér-beépítéssel bővítettek. Most egy kisebb panzióra elég szoba van benne. Az igazat megvallva nem is igazán tudom a képekből kihámozni, hogyan alakulhatott ki a mai megjelenése. Mintha csak utólag szabták volna át ilyen elegánssá. Jelenlegi, kibővített állapotában 145 milliót kérnek érte.

Fotó: engelvoelkers.com

Finom munka, 1910-ből, gyönyörűen helyreállítva a legkisebb részeltetekig, szép színekkel. Klasszul parkosított 1,24 hektáros birtok, kilátóterasszal, tornáccal, medencével, miegymással. Kifejezetten ízlésesen kialakítva.

Fotó: ingatlan.com

Ez a ház persze nem veszi fel a versenyt az előzővel, hiába áll ugyanabban a városban. Nem is azért választottam ki, hanem mert annyira tipikus, két világháború között épült balatoni nyaraló. Nem csak a forma, és az anyaghasználat jellegzetes, de még a neve is: Erzsike-lak.

Fotó: Startlak.hu Az épület fénykorában

Hogy a grófi nyaraló állapota mennyire nem rossz, azt jól mutatja, hogy szintén Balatonföldváron egy hasonló méretű és korú, 15 szobás apartmanná alakítható régi villát akár 78 millió forintért is megvehetünk már. Természetesen ennél valóban nem csak az átalakítás, de a ház renoválásának - alighanem megmentésének - költségével is számolni kell.

Fotó: Startlak.hu

Hiába nem a tó partján járunk már, a Káli-medence igencsak felkapott környék. Ezért az 1850-ben épült, 200 négyzetméteres, takaros házért például 85 millió forintot kérnek Mindszentkállán. Bár a fotók nem valami jók, nagyon érdekes részletei vannak benn is, kinn is. Különösen érdekes a téglákból, perforáltan rakott korlát a bejáratnál.

Az átalakított malmok mindig izgalmas ingatlanok, akárhol vannak az országban, akármi hajtotta őket, és akármit őröltek bennük. Ezt a ma 24 vendég fogadására alkalmas panziót a falu egykori vízi malmából alakították ki. A patak ma is ott csobog a ház mellett, de a tó is csak tíz perc autóútra van tőle.

Fotó: ingatlanbazar.hu

Csakhogy a bevezetőben emlegetett présház se maradjon ki, levadásztam egy ilyet is. Elég pöpec módon felújították, kívül-belül fényképre kívánkozik, szerencsére normális fotók is vannak a hirdetésben. Mivel présház, a település szélén van, ezért aztán egy-két fontos közmű hiányzik, de attól még gondolkodás nélkül beköltöznék.

A másfél méteres falak, a barokk kapu, négyszáz éves, tornyos kápolna valóban egyedülállóvá teszi az ingatlant. Márffy István évtizedeken keresztül csinosítgatta a házat, amivel többször szerepelt helyi és országos lapokban is. Valóságos lovagvárrá alakította az épületegyüttest, amelynek egyik szekrényéből állítólag titkos csigalépcső indul a pincébe. Néhány éve már írtam róla, akkor még 350 millióért akarták eladni az ingatlant.

érdekelnek az érdekes ingatlanok? kövess Facebookon és Instagramon.