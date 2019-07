Mégsem lesz Orbán-propaganda a Szigeten és a Soundon

Nem hallanak többet Orbán Viktor-szónoklatot sem a Balaton Soundon, sem a Szigeten a fesztiválozók, mondta az Indexnek a Sziget sajtófőnöke. Vető Viktóriát azért kerestük meg, mert a Balaton Sound első napján mégsem csendültek fel Orbán Viktor egykori beszédének hangjai, noha néhány nappal korábban még úgy volt, hogy a Terror Háza által készített spotot a Volt fesztivál után ott is leadják.

A fesztiválozók a Balaton Sound első napján a Máltai Szeretetszolgálat alapítójának, Kozma Imre klipjét láthatták a kivetítőkön. Kozma Imre atya arról beszélt, hogy nincs még egy olyan nemzet, amelynek tagjai ilyen önzetlenül segítenének a másikon. A nagyjából fél perces klipben 1989 környéki, archív fotók tűntek fel, végül pedig megjelent egy idézet, miszerint „Magyarországnak van a legnagyobb szíve”.

A klipet az Index stábja egyszer látta a Soundon, egyszer pedig a szlogen tűnt fel a kivetítőkön. Jóval többször ment le az Orbán Ráhelhez köthető Magyar Turisztikai Ügynökség imázsklipje. Az MTÜ reklámját összesen 8-10 alkalommal vetítették a koncertek szüneteiben.

A botrány alapja az volt, hogy a Volt fesztiválon többször is leadták a Terror Háza által készített rendszerváltós emlékvideót Orbán Viktor beszédével. A klipben az ifjú Orbán Viktor követeli a szovjet hadsereg kivonulását Nagy Imre 1989-es újratemetésén. A videót sokan tartják történelemhamisítónak, mivel azt a képzetet kelti, hogy a szovjetek kivonulása az akkor 26 éves Orbán érdeme, noha előtte három hónappal erről már megállapodott Németh Miklós kormányfő Moszkvával, csak a szovjet fél annak titokban tartását kérte.



A klip beleillik a kormány által preferált emlékezetpolitikai koncepcióba, amely igyekszik kiradírozni többek közt a rendszerváltó értelmiség szerepét, 1956 esetében Nagy Imre alakját halványítaná, a forradalmárok sokszínűségét pedig egy sematikus pesti srácok-képpel helyettesítené.

Orbán Viktor 30 évvel ezelőtti beszéde többször is felhangzott Volt fesztivál koncertjei közt, ami sok bulizónál kiverte a biztosítékot. A felháborodás után Kádár Tamás, a Volt fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. vezetője a Hvg.hu-nak azt mondta: szerinte nem annyira vészes a videó, túlzottnak érzi a reakciókat. Arról is beszélt, hogy a Balaton Soundon is lemegy majd ugyanez a szpot, a Szigeten azonban másképpen – egy fotókiállítással – emlékeznek a rendszerváltás évfordulójára.

A Soundon mégsem Orbánra csapatnak

A Sound második napján a sajtófőnök azonban már azt mondta az Indexnek, hogy mivel időközben elkészült az emlékvideó második része Kozma atyával, nem is adják többet az Orbános filmet.

Egy olvasónk levelet is írt a szervezőknek, azt kérdezve, hogy a Szigeten is számíthat-e a propagandaklipre, mivel, ahogy írja: „nem szeretnék a belépőjegyem árával propagandát támogatni”.

A Sziget válaszában igyekezett megnyugtatni a fesztiválozót:

A Sziget esetében Orbán Viktor távol marad a kivetítőtől - elnézését kérjük, ha megbántottuk a VOLT fesztivál programjával.

Ez az udvarias kommunikáció merőben elüt a Sziget másik vezetője, Lobenwein Norbert szavaitól, aki szerint ez az egész az újságírók ügye, akik „manipulatív, gusztustalan módon rúgnak bele egy számukra eleve ellenszenves produkcióba”. Lobenwein azt is állította, hogy rengeteg bulizótól kérdezte meg a Volton, hogy zavarja-e a klip, de senki nem válaszolt igennel.

A SZIGETEN egyébként EGY FOTÓKIÁLLÍTÁS ÉS EGY UTCASZÍNHÁZ KERETÉBEN JELENIK MEG A TERROR HÁZA ÁLTAL BONYOLÍTOTT 1989-ES EMLÉKÉV, TUDTUK MEG.

