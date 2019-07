Saját kuratóriumi tagjának lapját 12 millióval, a Jelenkor Online-t nulla forinttal támogatja az NKA

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egyetlen forintot sem ítélt meg a Jelenkor Online művészeti folyóirat támogatására. Ugyanakkor feltűnő, hogy a kuratórium egyik tagja által főszerkesztett lapnak 12 millió forint támogatást is megítélt - írja az Átlátszó.

A hatvanéves, pécsi folyóiratban olyan neves szerzők dolgoztak és publikáltak, mint Lázár Ervin, Mészöly Miklós, Esterházy Péter, Nádas Péter, Bertók László, Garaczi László, Darvasi László vagy Tóth Krisztina. A lapban nincs politika.

Az NKA-támogatás a hasonló művészeti lapok gyakorlatilag egyetlen pénzforrása; a Jelenkor ebből fizette volna a szerzők honoráriumait és a szerkesztőket. A Jelenkor Online hatmillió forintra pályázott; korábban három és fél milliót utalt ki számukra az NKA. A mostani döntést nem indokolták, fellebbezésnek nincs helye.

Lőrinczy György, az NKA alelnöke ugyanakkor a cikk megjelenése után megkereste az Indexet, hogy elmondja: a Jelenkor nyomtatott kiadásának három évre szóló, kiemelt, 15,7 millió forintos támogatást ítéltek meg korábban, és a rendelkezésre álló források szétosztásakor mindig mérlegelik, mely folyóirat kap egyébként is támogatást. A kuratórium emellett úgy ítélte meg, hogy a Jelenkor nem is az online profiljával van jelen a legerősebben a művészeti életben. Lőrinczy hozzátette: az Átlátszó értesüléseivel szemben a lapnak az második felében még lehetősége lesz pályázni, és amikor korábban az online felületük támogatást kapott, az is az őszi pályázaton történt.

Az Átlátszó a döntések között azt is kiszúrta, hogy az NKA 12 millió forintot, azaz a Jelenkor eddigi támogatásának csaknem négyszeresét ítélte meg a Magyar Napló Kiadó Kft.-nek az Irodalmi Magazin című folyóirat négy, 2019-es lapszámának megjelentetésére. A lap főszerkesztője a támogatásokról döntő NKA-kollégium egyik kuratóriumi tagja, dr. Jánosi Zoltán. Az összeférhetetlenséget az NKA annyival elintézi, hogy "egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt". Lőrinczy ehhez hozzáfűzte: ez az NKA fennállása óta hasonló esetekben mindig is így történt.

Az Irodalmi Magazint egyébként kétezer, a Jelenkort 12 ezer ember követi a Facebookon.