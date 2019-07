Taylor Swift volt a legjobban kereső sztár tavaly

Taylor Swift énekesnő volt tavaly a világ legjobban kereső híressége a Forbes friss összesítése szerint. Swift 2018-ban 185 millió dollárt, azaz több mint ötvenmilliárd forintot keresett. Tavaly új lemeze jelent meg, amivel turnézott is, emiatt volt különösen jó éve, de Swift amúgy is évek óta a legjobban fizetett sztárok élmezőnyében van. A top tízbe még egy zenész, a hamarosan a Szigeten is fellépő Ed Sheeran és egy zenekar, az Eagles fért be, ők is turnéztak tavaly.

A lista második helyére Kylie Jenner került, aki a maga 21 évével a Forbes szerint a világ legfiatalabb milliárdosa. (Mármint azok közül, akik keresték és nem örökölték a vagyonukat.) Kylie Jenner elsősorban az általa alapított Kylie Cosmetics nevű kozmetikai cég révén lett milliárdos, de van egy csomó más biznisze is. Tavaly 170 millió dollárt keresett.

A harmadik helyezett Jennerhez hasonlóan szintén a Kardashian-klánhoz kötődik, Kanye West rapper és divatguru 150 millió dollárt keresett 2018-ban. Ezt elsősorban Yeezy nevű cipőmárkájának köszönheti, a divattal egyébként is régóta sokkal többet keres, mint a zenével. Kanye West felesége, Kim Kardashian a lista 26. helyén végzett 72 millió dollárral.

A legjobban kereső sztárok listájára a sportolók közül Lionel Messi (127 millió dollár), Cristiano Ronaldo (109 millió) és Neymar (105 millió) fért fel, de a teniszező Roger Federer és a bokszoló Canelo Alvarez is helyet kapott.

(Borítókép: Taylor Swift Chicagóban 2018. június 2-án. Fotó: John Shearer/TAS18 / Getty Images)