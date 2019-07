Faszerepet is vállalna Scarlett Johansson

Megunta Scarlett Johansson, hogy a politikai korrektség nevében egyre többen beleszólnak a filmiparba. A színésznő legutóbb egy transznemű valós történetéről szól film főszerepét vitte volna el, ám sok kritika érte őt és a filmipart is amiatt, hogy Dante „Tex” Gillt szerepére nem valódi transzneműt választottak.

Erre is reagálva most arról beszélt Johansson, hogy szerinte a művészetnek szabadnak és korlátozás mentesnek kellene lennie, és a társadalom is sokkal inkább összekapcsolódna, ha egyszerűen csak hagynánk, hogy mindenkinek meglegyenek a saját érzései, és nem várnánk el mindenkitől, hogy úgy érezzen, ahogy mi.

Az As If magazinnak adott interjújában úgy fogalmazott:

"Színészként bármilyen személyt, fát, állatot el kellene, hogy játszhassak, mert ez a munkám, és ezek a munkám elvárásai"

A Rub & Tug Dante "Tex" Gill, a Pittsburgh-i alvilág hírhedt figurájának életét dolgozza fel. A bűnöző, aki a 70-es évek Pittsburgh-i alvilágának meghatározó szereplője volt, Lois Jean Gill néven nőnek született, ám életét férfiként élte. Számos, a maffia által védett masszázsszalont üzemeltetett, amelyek egyben a prostitúció melegágyát is jelentették. 1984-ben adóelkerülés miatt 7 évre börtönbe került. 2003-ban halt meg.

Scarlett Johanssont a bejelentés után rögtön támadások érték, mert egy transzszexuális karaktert alakít úgy, hogy magát nem vallja annak. Haragos rajongók ezrei nyilvánították ki nemtetszésüket a Twitteren, mire Johansson először úgy reagált, "Kérdezzék meg Jeffrey Tambort, Jared Letót vagy Felicity Huffmant". Ugyanis mindhárom színész sikeresen alakított transzszexuális embereket korábban a filmvásznon. Végül lemondott a szerepről, és közleményében elismerte, hogy habár szerette volna ő eljátszani Gill szerepét, a karaktert egy transznemű színésznek kell alakítania. Johansson azt is megköszönte, hogy a hír körül kialakult vita elősegített egy párbeszédet a szakmában.

Nem ez az első alkalom, hogy Johansson botrányba keveredik egy filmszerepe miatt. A 2016-os Páncélba zárt szellemben, amely egy japán manga filmadaptációja, egy japán szereplőt alakított, kiváltva ezzel a filmrajongók haragját, akik szerint a rasszizmussal határos, ha egy ázsiai szerepet egy fehér színész játszik el.

