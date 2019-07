Magyarországra jön a Szólíts a neveden szerzője

"A Call Me by Your Name ízig-vérig értelmiségi film" – írtuk, amikor a 2017-es Berlinalén először láttuk a Szerelmes lettem és az A Bigger Splash rendezőjének akkor még csupán Call My By Your Name névvel emlegetett alkotását, ami később Szólíts a neveden címmel jutott el a magyar mozikba.

Luca Guadagnino filmje André Aciman azonos című, 2007-ben megjelent regényén alapult, amelynek folytatása Megtalállak címmel fog hamarosan megjelenni Magyarországon. Az Athenaeum kiadó keddi közleménye szerint a könyv várhatóan október 10-tól lesz majd elérhető a magyarul olvasók számára.

A megjelenés dátuma pedig várhatóan egybeesik az Egyiptomban született szerző magyarországi tartózkodásának idejével, André Aciman ugyanis személyesen mutatja majd be az új könyvet a Margó Irodalmi Fesztiválon, amit október 10-13. között rendeznek meg a CAFé Budapest keretében a Várkert Bazárban.

A Megtalállakban először Samuellel, Elio édesapjával találkozunk: épp látogatóba utazik Firenzéből Rómába a fiához, aki időközben sikeres zongoraművész lett. Véletlenszerű találkozása egy fiatal nővel a vonaton fenekestül felforgatja az idős Sami terveit, örökre megváltoztatva életének hátralévő részét. Nem sokkal ezután Elio Párizsba költözik, ahol ő maga is találkozik valakivel, Oliver pedig, aki időközben családos ember és főiskolai tanár lett Amerikában, hirtelen azon kapja magát, hogy szeretne visszalátogatni Európába

– írja a kiadó a könyv sztorijáról.

A Szólíts a neveden Luca Guadagnino által rendezett, Armie Hammer (interjúnk itt) és Timothée Chalamet főszereplésével forgott filmváltozatáról ebben a cikkünkben írtunk részletesebben.