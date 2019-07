Könnyűzenei fesztiválokon is lejátszották azt a kisfilmet, amely a rendszerváltás 30. évfordulójára készült, és amely rövid pillanatokra felvillantotta az időszak legjellegzetesebb eseményeit. Az Index tudósításából értesülhetett a nagyközönség, hogy az Orbán Viktort is főszereplőként bemutató kisfilmet a Volton, majd a Balaton Soundon is levetítették.

A G7 megírta, hogy a kisfilm lejátszásáért 200 milliót fizettek a fesztivál szervezőinek, a 444.hu pedig arról cikkezett kedden, hogy a kisfilm elkészítésében részt vevők közül többen még mindig nem kapták meg a munkáért járó pénzüket, mert a Schmidt Mária által irányított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány nem akarja teljes egészében kifizetni a költségeket a gyártó cégnek, a Szupermodern Stúdió Kft.-nek.

A 444.hu szerint a nem fizetés oka, hogy az alapítvány szerint a gyártó nem készült el időre, így több tízmillió forintos kötbért visszatartanak. A lap által megkérdezettek szerint az történt, hogy „a kisfilmre felkért gyártó eredeti koncepciója messze nem az volt, hogy szobrot emeljenek Orbánnak, de a közalapítványt vezető, a miniszterelnök iránt rajongó Schmidt Mária menet közben errefelé tolta el a filmet, újabb és újabb módosításokat kérve”.

