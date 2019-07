Százmilliókat ér az adományboltban talált rajz

Előkerült egy eddig ismeretlen rajza Egon Schielének, az osztrák expresszionizmus egyik leghíresebb festőjének. Ez már önmagában sem mindennapos dolog, de ami igazán érdekessé teszi a felfedezést, hogy a legkevésbé valószínű helyen bukkant rá a műalkotásra egy jószemű felfedező: a Habitat for Humanity karitatív szervezet egyik New York-i adományboltjában, olyan filléres kacatok között, amiket az emberek azért visznek be, mert úgy gondolják, nem érnek semmit, de kidobni azért sajnálják őket.

2018 júniusában Jane Kallir művészettörténész, Schiele legismertebb kutatója és a művész katalógusának összeállítója kapott egy emailt egy ismeretlen férfitól, benne pár elmosódott, rossz fényképpel, és a szokásos kérdéssel: "lehetséges-e, hogy a rajz, amit vettem, Egon Schiele műve?" Ez eddig a szokásos sztori, Kallir rengeteg ilyen megkeresést kap, és az esetek 90 százalékában különösebb gondolkodás nélkül vissza szokta írni, hogy nem, ez sajnos teljesen lehetetlen. Itt még ezt sem írhatta, mert a rossz képekből nem látott semmit, ezért megkérte a levél küldőjét, hogy készítsen élesebb fotókat. Majdnem egy évig nem történt semmi.

Idén májusban a férfi újra jelentkezett, most már jobb fotókkal, és ezek annyira ígéretesnek tűntek, hogy Kallir megkérte a tulajdonost, hogy fáradjon be hozzá a rajzzal a Galerie Saint Etienne-be. Amikor élőben meglátta a rajzot, szakmai tapasztalata alapján azonnal egyértelmű volt számára, hogy egy valódi Schiele került elő.

Fotó: Galerie Saint Etienne Egon Schiele: Fekvő lány, tanulmány 1918-ból.

Az osztrák művész nem sokkal a halála előtt, 1918 nyarán 22 aktrajzot készített egy lányról. Ez a jól azonosítható modell hol egyedül, hol az édesanyjával állt - vagy ebben az esetben inkább feküdt - modellt Schielének. A rajz egy háton fekvő fiatal lányt ábrázol, kicsavarodott pózban; a művészettörténész még azt is meg tudta állapítani, melyik két másik, ismert rajzzal készült egy időben. (A rajzok végső soron a Lány című híres litográfia előtanulmányai voltak, ezt a művet ma a New York-i Metropolitan Museum of Art őrzi.) A papír és a fekete ceruza szintén egyértelmű bizonyítékul szolgáltak a rajz valódiságára.

A sorozat több más darabja nagy múzeumok gyűjteményébe került, egy eredeti Schiele pedig manapság ritkaság a műtárgypiacon, és amint aukcióra kerül, gazdaggá fogja tenni tulajdonosát. Kallir becslése szerint 100 és 200 ezer dollár körüli összegért kelhet majd el az alkotás, ami október 11-ig a galériában marad kiállítva.

A rajz felfedezője nem hozta nyilvánosságra a nevét, és azt sem árulta el, mennyit fizetett a műért az adományboltban, de nyilván filléreket. Kallir csak annyit árult el a férfiról, hogy ért valamelyest a művészethez - és nagyon jó szeme van.

A felfedező megígérte, hogy a rajzért kapott vagyonból egy kisebb részt a Habitat for Humanity-nek adományoz, a szervezet pedig azt nyilatkozta, örülnek, hogy részük lehetett a rajz megmenekülésében, mert az adománybolt nélkül talán a szeméttelepen végezte volna.

(via The Art Newspaper)