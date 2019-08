Coca-Cola: A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié

Hétfő délelőtt közleményben reagált a Coca-Cola a hétvégén robbant, homofóbiától fűtött kólabotrányhoz, ami miatt a fideszes Boldog István a plakátok eltüntetésééig kólabojkottot hirdetett, Alföldi Róbert pedig kólázós fényképpel üzent neki emiatt.

Hiszünk abban, hogy mindannyian egyenlőek vagyunk, függetlenül a nemzetiségtől, vallástól, nemtől, életkortól, etnikai származástól, beszélt nyelvtől, hobbiktól és véleményektől. Hiszünk abban, hogy mind a hetero-, mind a homoszexuálisoknak joga van azt a személyt és úgy szeretni, ahogy nekik a legjobb. Reklámjainkban, posztjainkban, üzeneteinkben kifejezzük az általunk képviselt elveket, így az emberek egyenlőségébe vetett hitünket. Azt gondoljuk, hogy egy olyan világban, amely ezeken az értékeken alapul, mindenki felszabadultan, boldogan élhet. A szeretethez, szerelemhez való jog mindenkié

– áll a cég hétfői közleményében.

A Coca-Cola hangsúlyozza: az egyenlőség és a sokszínűség alapvető értékek, és ezen értékek előtt tisztelegnek a cég szivárványos palackcímkéi is, amelyek több országban is megjelennek. Magyarországon a szivárványos címkékkel ellátott, limitált szériás félliteres Coca-Cola zero termékeket a Sziget fesztiválon lehet beszerezni.

"Ezt a kampányunkat városszerte kihelyezett plakátokkal kísérjük. A háromféle plakáton egy-egy Coca-Colát ivó pár szerepel – hetero- és homoszexuális párok egyaránt. Ezzel valóban szeretnénk üzenetet közvetíteni: a hitünket abban, hogy mindenkinek joga van a szeretetre, szerelemre; hogy a szerelem érzése ugyanaz (#loveislove). Sok reklám – nemcsak a Coca-Coláé – esetében megoszlik az emberek véleménye: van, akinek tetszik, és van, akinek nem. Természetesen tiszteletben tartjuk, ha másoknak eltér a véleménye a miénktől" – írják.

Boldog István, a Fidesz országgyűlési képviselője vasárnap bejelentette: elhatárolódik a Coca-Cola plakátkampányától, és addig nem hajlandó a termékeiket fogyasztani, amíg el nem tüntetik a szerinte provokatív plakátokat az egész országból. "Én ugyan nem sok colát iszom mostanában, sem ilyet, sem olyat, de a szerelem, az szerelem!" – reagált erre egy kólázós fényképpel Alföldi Róbert.