A Simpson család zeneszerzője szerint a kora miatt rúgta ki a Fox

Alf Clausen 27 éven keresztül írt dalokat Fox népszerű rajzfilm-sorozatába, majd 2017-ben megváltak tőle. Mivel szerinte kora és egészségügyi problémái miatt küldték el, ezért úgy döntött, jogi útra tereli az ügyet, és hétfőn be is perelte a televízió társaságot - írja a Variety.

Arra hivatkoztak, hogy zeneileg új irányba szeretnék elvinni a sorozatot. Ez ilyen formában nem igaz. A felperessel kötött szerződést kora és egészségügyi problémái miatt bontották fel, ami nem jogszerű

- áll a keresetben.

Clausen 1990 óta 560 epizódhoz írt zenét, és összesen 23 alkalommal jelölték Emmy-díjra, ebből kétszer nyert is, mégpedig az 1997-es We Put the Spring in Springfield dal és az 1998-as “You're Checkin' In (A Musical Tribute To The Betty Ford Center) című szám miatt. Miután elküldték, a Bleeding Fingers Music vette át a munkáját, aminek egyik alapítója nem más, mint az egyik legismertebb filmes zeneszerző, Hans Zimmer.