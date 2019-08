A 69 éves amerikai színész toszkán nyaralását megszakítva utazott a Lampedusa szigetéhez közel, nemzetközi vizeken várakozó Open Arms mentőhajóhoz pénteken, miután megtudta, hogy a hajót több mint egy hete nem engedik kikötni sem Olaszországban, sem pedig Máltán, miközben 121, a Földközi-tengerből kimentett menekült van a fedélzetén, írja a Daily Mail. A menekültek között van egy kilenchónapos ikerpár és további 30 kiskorú, valamint súlyos sérüléseket szenvedett emberek is.

Richard Gere Olaszországba újságíró feleségével és öthónapos kisfiával érkezett nyaralni. A hajón büszkén mutogatta a kisfiáról készült képeket a menekülteknek, akikkel barátságosan el is beszélgetett. Gere azonban nemcsak beszélgetett, hanem élelmiszert és vizet is vitt a hajóra, és adománygyűjtést is indított a menekültek számára.

4 Galéria: Richard Gere menekülteknek vitt élelmet a nyaralása alatt Fotó: Valerio Nicolosi / MTI

A színész még egy sajtókonferencián is részt vett az Open Arms stábjával, akik levelet küldtek Spanyolországnak, Franciaországnak és Németországnak, hogy segítséget kérjenek a helyzet megoldásához, azonban 9 nap elteltével már szégyennek tartják, hogy sehonnan sem kaptak pozitív választ.

Mint ismert, a máltai és az olasz hatóságok tavaly június óta megtiltották a mentőhajók kikötését, ez alól csak azokban az esetekben van kivétel, ha már korábban létezett megállapodás a menekültek más országokba való áthelyezésére.

Az Open Arms mentőhajót egy spanyol segélyszervezet működteti. Csütörtökön az Európai Parlament vezetője, David Sassoli felszólította az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert, hogy segítsen megoldani a helyzetet. Az EB azonban csak közvetítőként működhet közre a tagállamok között, és az elosztási folyamat csak azután kezdődhet meg, miután egy tagállam azt hivatalosan is kéri. Spanyolország miniszterelnök-helyettese azonban már közölte, ők biztosan nem fogják ezt megtenni, írja az El País.