Kiakadtak a Louvre látogatói a Mona Lisa áthelyezése miatt

A párizsi Louvre látogatóinak nagy része nem hagyja ki a Mona Lisa megtekintését. A világ egyik leghíresebb festményét látogatók korábban is sokszor panaszkodtak, általában arra, hogy a festmény túl pici, ráadásul el is van kordonozva, így még nem is lehet annyira közelről, minden részletet kieelemezve megnézni.

Idén nyáron azonban újabb nehézségek adódtak, ugyanis a párizsi múzeum felújítás alatt áll, ezért Leonardo da Vinci festményét áthelyezték a szokásos helyéről, írja a Guardian. A látogatók arra panaszkodnak, hogy a múzeum személyzete a felújítás alatt álló, szokásosnál is több kordonnal elválasztott folyosókon úgy tereli a csoportokat, mintha valamilyen tehéncsordát vezetnének. A festmények előtt iparkodni kell a szelfikkel, és azonnal tovább hajtják őket egy másik helyszínre.

A Mona Lisa előtt ráadásul még várni is kell, és ahhoz képest, hogy mennyi időt töltenek a festmény közelében a sorban, nagyon kevés időt engednek a fotózásra. Az egyik látogató így kommentálta a helyzetet a közösségi médiában:

Hagyjátok ki. A turisták 99 százaléka a Mona Lisa miatt látogat a Louvre múzeumba. 30 másodpercig lehet bámulni, de ehhez 1-2 órát kell sorban állni. Aztán 3 méter távolságról lehet megtekinteni a képet.

A Louvre a világ leglátogatottabb múzeuma, évente 10,2 millió ember keresi fel, nagyjából a 80 százalékuk kizárólag a Mona Lisa miatt. A festmény októberben kerül vissza a korábbi helyére, Leonardo da Vinci halálának 500. évfordulójára.