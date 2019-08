Magyarországon nem mondják le a zaklatással vádolt Plácido Domingo koncertjét

Ahogy arról mi is beszámoltunk, kilenc nő vádolta szoknyába nyúlással, kierőszakolt csókokkal, szexuális ajánlattétel visszautasítása utáni büntetésekkel a világhírű tenort, Plácido Domingót, további hatan fogalmaztak meg enyhébb vádakat, és harmincnál is többen erősítették meg, hogy látták, amint a sztártenor szexuálisan helytelenül közeledik fiatalabb nőkhöz. Épp ezért több operaház és zenekar is visszavonta Domingo meghívását.

Plácido Domingónak augusztus 28-án Szegedre is le van kötve egy fellépése, és ez nem is fog elmaradni - derül ki abból a kicsit furcsa közleményből, amelyet a koncert szervezője úgy küldött el az MTI-nek, hogy abban egyáltalán nem indokolta meg a szöveg kiadását, és egyáltalán nem tett említést a vádakról sem. A vége viszont az:

Plácido Domingo, szertettel várunk Magyarországra!

A közlemény hosszan sorolja Domingo konkrét és kevésbé megfogható erényeit, ami további kontextus nélkül megint csak furcsa; ha az ember nagyon akarja, akár úgy is érthetné, a szervezők ezzel akarják cáfolni a sztár ellen felhozott vádakat - de ilyen szándékról persze biztos nincs szó.

„Őszinte szeretettel, és önzetlenül segít az élet bármely területén, és soha nem tévesztette szem elől a bajbajutottakat. Az 1985-ös mexikói földrengés után az elsők között ajánlotta fel a segítségét, és aktív közreműködő volt a mentési munkálatokban. A színházi portástól az államelnökökig mindenkit egyforma tisztelettel illet. Azon kevés művészek egyike, akik a személyüket körülvevő sztárolás mellett is megőrizték az emberségüket. Minden megnyilvánulásából végtelen szeretet árad. (…) Mindenkin és mindenen felülemeli az embereket, bárhol élnek, bármiben hisznek”

- fogalmaz a közlemény.