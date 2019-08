Júniusban még többen akarták, most senkinek sem kellenek a Heti Válasz kiadványai

Egyetlen ajánlat sem érkezett a felszámolás alatt álló Heti Válasz kiadó követeléseinek, könyveinek és kiadványainak megvásárlására – szúrta ki az Elektronikus Értékesítési Rendszerben aNapi.hu.

Mi is beszámoltunk arról, hogy a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Kft.-hez tartozó védjegy, kiadói jog, a valasz.hu domainnév és az online archívumának megszerzésére idén júniusban többen is pályáztak, és végül a meghirdetett 200 ezer forintos irányárnál jóval magasabb, 5 millió forintos vételi ajánlatot fogadott el a felszámoló. Ezt - a lap volt szerkesztősége által indított Válasz Online szerint - Vörös József, Mészáros Lőrincnek dolgozó ügyvéd nyújtotta be.

A Heti Választ a tavalyi országgyűlési választás után, augusztusban zárták be, de a lap nyomtatott változata június elején jelent meg utoljára, nem sokkal később pedig elindult a csődeljárás. A hetilap megmentése érdekében a szerkesztőség tagjai befektetőket kerestek, még maguk is beszálltak volna a megvásárlásába, de a Simicska Lajos "hagyatékát" megszerző Nyerges Zsolt nem adta el az újságot, hanem bezáratta, tavaly novemberben elindult a kiadócég felszámolási eljárása.

Az eljárásban három pályázatot írtak ki a vagyonelemek értékesítésére, itt a legnagyobb tétel a Digitalstand Kft.-ben meglévő 90 százalékos tulajdon és a fennálló követelések, amelyeket 113,3 millió forintra becsültek fel.

A második pályázaton ez a minimálár már 79,4 millióra csökkent, ám így sem kelt el, ahogy a kiadó tulajdonába tartozó könyvek és kiadványok sem.

A Válasz munkatársai már eredeti pályázatukban jelezték, hogy szűkös anyagi helyzetük miatt sokat nem tudnak fizetni, de egy minimálár-körüli összegért örömmel megvásárolnák a Heti Válasz-jogokat, és ápolnák a megboldogult lap örökségét.