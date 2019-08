Nyolcvanéves fotóarchívum került elő a magyar származású Kati Hornától

Megtalálták Kati Horna elveszettnek hitt archívumát, írja az El Paísra hivatkozva az MTI. A magyar származású mexikói fotográfus több mint ötszáz fotója a spanyol polgárháborút örökítette meg, a negatívok pedig fadobozokban hevertek 1939 óta az amszterdami Társadalomtörténeti Nemzetközi Intézetben.

Kati Horna Mezőszilason (ahogy akkor hívták: Szilasbalháson) született 1912-ben Deutsch Katalin néven. Tizenévesen Berlinben élt, ahol nagy hatással voltak rá Kassák Lajos nézetei, huszonévesen pedig egy másik magyar származású fotóssal, Robert Capával került szoros barátságba.

1937-ben, a spanyol polgárháború idején Barcelonába költözött, ahol a köztársasági kormányzat megbízta a háború képes dokumentálásával, a frontvonalak bemutatásával. Horna nem volt professzionális fényképész, ugyanakkor részesült képzésben, fotóit pedig több anarchista spanyol lapban is lehozták. A FAI propagandaszolgálat munkatársa és a Spanish Photo Agency nevű anarchista hírügynökség hivatalos riportere is volt – ennek köszönhetően pedig a brit Weekly Illustrated nevű folyóiratban is publikálhatott.

A polgárháború bukása után viszont menekülnie kellett: a Nemzeti Munkásszövetség, a CNT archívumát 1939 áprilisában, egy kis bádogdobozban csempészték ki Barcelonából Párizsba, ahol viszont akkori férjét, José Horna művészt őrizetbe vették, és koncentrációs táborba zárták. Szabadulása után mindketten Mexikóba menekültek, ahol immáron Kati Horna néven fotográfusként és szürrealista művészként épített ki karriert. Kati Horna 2000-ben halt meg Mexikóvárosban.

A fotóarchívum egy angliai kitérő után, 1947-ben érkezett meg Amszterdamba. A fadobozok közel három évtizedig zárva voltak, egészen Francisco Franco spanyol diktátor 1975-ös haláláig. A dobozokat akkor kinyitották, és leltárt készítettek tartalmukról: minden anyagot elrendeztek, kivéve a CNT és FAI propagandaszolgálatának fotóarchívumát.

Ez az anyag katalogizálásra várt egészen 2016-ig, amikor Almudena Rubio művészettörténész elkezdte rendezni először a másolatokat, majd a negatívokat is. A 48 fadobozra is Rubio bukkant rá, a művészettörténész szerint pedig az újonnan felfedezett képeken leginkább falusi emberek és gyerekek láthatók.

Az amszterdami negatívok nem egy új Hornát mutatnak be nekünk, bár felfedezhetünk eddig ismeretlen sorozatokat is, mint például a Berneri és Barbieri nevű anarchisták temetése

– mondta Rubio. Szerinte Kati Horna munkásságával egy ideológia szolgálatában állt, és propagandamunkát látott el, a háború előrehaladtával viszont a képek folyamatosan változtak: