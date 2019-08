Az Átrium kikérte magának, hogy a tao-felajánlásokért jutalékot fizetett volna

Szerdán Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója interjút adott az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, ahol természetesen szóba került a kultúrtámogatási rendszer és annak reformja.

Az, hogy a tao-rendszer megváltoztatására szükség volt, azzal szinte mindenki egyetértett a szakmában, de kiderült, lesznek vesztesei az átalakításoknak, például az Átrium Színház, és persze nyertesei is, például a Nemzeti Színház.

- fejtette ki Vidnyánszky Attila, aki hozzátette, reméli, hogy nem politikai alapon születnek majd döntések. Erre kérdezett vissza a műsorvezető, Rónai Egon, hogy az Átrium sorsa nem politika, amire a színházigazgató azt kezdte el pedzegetni, hogy ők bizony a tao-felajánlásokért jutalékot fizettek, ami persze nem törvénytelen, de ahol jutalék van, ott már sötét történet kezdődik el.

(A linkelt videóban 8 perc 15 másodpercnél kezdődik a beszélgetés vonatkozó része.)

Az Átrium egy közleményben reagált az elhangzottakra. Állítják, hogy soha egy fillért sem fizetett sem jutalékként, sem más jogcímen tao-felajánlásért.

Ezt Vidnyánszky Attila onnan is tudhatná, hogy az általa az adásban említett, a Fővárosi Nagycirkusz, a Nemzeti Színház, az Opera, a veszprémi Petőfi Színház és a szombathelyi Weöres Sándor Színház által létrehozott Tiszta TAO Társasághoz alapításakor napokon belül egyetértőleg és tevékenyen csatlakozott az Átrium is (amint annak ténye a Magyar Távirati Iroda korabeli hírében is olvasható, amelyet a Magyar Teátrumi Társaság lapja, a Magyar Teátrum is átvett közlésre 2015. december 4-én). A Vidnyánszky Attila által említett jelenséget, miszerint egyesek tisztességtelen jutalékért adtak taót, az Átrium maga is a rendszerrel való súlyos visszaélésnek tartotta és tartja, amelynek törvényes lehetőségét meg kellett és lehetett volna szüntetni, ehelyett azonban a teljes előadó-művészeti tao-rendszert számolták fel. Az Átrium és a Nemzeti Színház a tisztességtelen jutalékok tekintetében mindig is ugyanazt képviselte, ezért értetlenül állunk e nyilatkozat előtt