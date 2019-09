A Diornak van egy vadember nevű parfümje, most rájött a cég, hogy nem jó ötlet indiánokkal reklámozni

A Diornak van egy férfi parfümje, a Sauvage, ami a 60-as évek közepe óta létezik már, szóval nem mai darab. Mindig olyan férfias férfiak voltak a reklámarcai, mint a kezdeti időkben Alain Delon, most meg például Johnny Depp.

A legutóbbi Sauvage-reklám viszont akkora botrányt kavart, hogy a Dior néhány óra után kénytelen volt törölni. Azért itt-ott még elérhető az interneten.

A mostani reklámban Johnny Depp gitározik valahol az észak-amerikai vadonban két sziú indián társaságában, akik közül az egyik tradicionális ruhában táncol a zenére, vagy csak úgy magában, ez nem derül ki teljesen.

A probléma az a reklámmal, hogy a Sauvage franciául azt jelenti, hogy vadember, de egyébként nem olyan nagyon különböző angolul sem (savage), szóval viszonylag könnyen kitalálható jelentésű szó.

Az meg azért már sok volt, hogy csinálnak egy reklámot indiánok főszereplésével egy olyan terméknek, aminek a neve ugyanaz a szó, amit az indiánokra használtak pejoratív jelleggel a korábbi századokban.

A reklámhoz ugyan felkérték szakértőnek az Americans for Indian Opportunity nevű szervezetet, de most az indiánok megfelelő ábrázolására, és az amerikai őslakosok kultúrájának megismertetésére szakosodott szervezet is elvérzett.

A szervezet képviselője azt mondta, hogy számítottak rá, hogy lesz balhé a reklámból, de bíztak benne, hogy a balhénál viszont nagyobb lesz az ismeretterjesztési faktor.

„Ez a tudatlanság és a rasszizmus egészen új szintje. Ismerniük kell ennek a szónak a jelentéseit" - mondta ezzel szemben Dallas Aranyfog a minnesotai Lower Sioux Indian Community tagja.

Az ügyben egyelőre nem reagált sem Johnny Depp, sem a Dior. Deppnek ráadásul ez már nem is az első hasonló botrána, a 2013-as A magányos lovas című film idején is megkapta a magáét azért, hogy miért vesz részt egy az indián kultúrára nézve teljesen megalázó produkcióban.

(Sky News)