Újabb 11 nő vádolja zaklatással Plácido Domingót

Újabb 11 nő vádolja szexuális zaklatással Plácido Domingót, az ismert tenort, írja az Associated Press alapján a Variety.

Augusztusban nyolc énekesnő és egy táncosnő vádolta meg zaklatással az énekest. Az áldozatok szerint Domingo erőszakoskodott, egy esetben egy nő szoknyája alá nyúlt, többeket az engedélyük nélkül akart megcsókolni. A vádakat az új cikkben szereplő nők is megismétlik. Angela Turner Wilson húsz évvel ezelőtt énekelt együtt Domingóval, ő arról számolt be, hogy a tenor megragadta a mellénél az egyik előadás előtt.

Domingo szóvivője tagadta a vádakat, a sajtós szerint egy etikátlan lejáratókampány zajlik az Associated Pressnél.

A tenor az augusztusi vádakra azzal reagált, hogy akad köztük legalább harminc évvel korábbra tehető is, de mindegyikről az a véleménye, hogy pontatlan, hiányos, konkrétumoktól mentes és zavaros.

Ettől még fájdalmas azzal szembesülni, hogy a viselkedésemmel bárkit is kényelmetlen helyzetbe hoztam, vagy felzaklattam, mindegy, mikor történtek az események, és függetlenül a szándékaimtól. Én őszintén azt hittem, hogy a közeledésemet szívesen fogadják, és ami történik, az mindkét fél részéről jóváhagyást kapott. Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt ötven évben sok minden megváltozott, de nekünk akkor és most is a legmagasabb elvárásoknak kell megfelelnünk.