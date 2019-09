Magyar előadás nyerte a breszti színházi fesztivál fődíját

A Váci Dunakanyar Színház és a Bartók Kamaraszínház közös produkciója, a Ványa bácsi nyerte a Belaja Vezsa (Belaya Vezha) Nemzetközi Színházi Fesztivál legjobb előadásnak járó díját a fehéroroszországi Bresztben.

A szeptember 7. és 15. között zajló színházi fesztivál öt helyszínén 15 ország 28 produkciója mutatkozott be a legkülönfélébb műfajokban, a programban klasszikus dráma, modern kísérleti dráma, bábszínházi produkciók, utcaszínházi és táncszínházi előadások is helyet kaptak.

Fotó: Váci Dunakanyar Színház

"A közönség reakciója alapján sejtettük, hogy kapunk valamilyen elismerést, de azért a fődíjra nem számítottunk" – mondta Kis Domonkos Márk, a Váci Dunakanyar Színház igazgatója a Csehov művéből készült előadás sikere kapcsán.

"Izgalmas volt, hogy ugyan magyarul játszottunk, feliratozásra szinte nem is volt szükség, hiszen a közönség által jól ismert darabról van szó" – idézi a váci színház közleménye az előadás címszerepét alakító Sipos Imrét, a Bartók Kamaraszínház művészeti igazgatóját.

Az előadást az ukrán Yaroslav Fedoryshyn rendezte, a látványtervező a felesége, Alla Fedoryshyna volt. Az előzetesét itt lehet megnézni:

A darabot tavaly novemberben mutatták be, majd bemutatkozhatott a Nemzeti Színházban, bekerült a Pécsi Országos Színházi Fesztivál é a Vidéki Színházak Fesztiváljának versenyprogramjába is, illetve négy nemzetközi fesztiválra (a breszti Belaya Vezha Fesztiválra, a lembergi Aranyoroszlán Fesztiválra, a szatmárnémeti TranzitFesztre, a herszoni Melpomena Tavrya Nemzetközi Színházi Fesztiválra) is meghívást kapott.