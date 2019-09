Színészek és tévések tiltakoznak egy fiatal orosz színész bebörtönzése ellen

Orosz filmesek, tévések és színházi színészek tiltakoznak a fiatal színész, Pavel Ustinov bebörtönzése ellen. A 23 éves színészt három és fél év börtönre ítélték, amiért részt vett a szabad önkormányzati választásokért zajló nyári moszkvai tüntetéseken. A vád szerint Ustinov szidalmazta a rendőröket és fizikailag is fellépett ellenük. A védelem azt állítja, hogy ilyesmit nem tett.

A YouTube-ra felkerült egy augusztus 3-án készült videó a színész elfogásáról. Ezen az látszik, hogy az egyedül álldogáló Ustinovot több rendőr leteperi, megütik, majd elhurcolják. Azt állítja, hogy éppen egy barátjára várt, amikor elkapták, még csak részt sem vett az aznap zajló tüntetésen, csak egy metrómegálló közelében várakozott.

A tiltakozók között van Kszenyija Anatoljevna Szobcsak tévés és rádiós műsorvezető, újságíró, színésznő, aki indult a 2018-as elnökválasztáson is, Maxim Galkin humorista, tévés műsorvezető és Jelizaveta Bojarszkaja színésznő is. A YouTube-ra több videó is felkerült, melyen a moszkvai színházi előadások végén a színészek felhívják a figyelmet arra, hogy szerintük jogtalanul ítélték el Ustinovot.