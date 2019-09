A Bartók Béla út környéke a világ legmenőbb helyei között

A Time Out szerkesztői összeállítottak egy ötvenes listát azokról a kevéssé ismert városrészekről, amiket mindenképpen érdemes felkeresni, ha az ember utazik. Vagyis ezúttal nem a legjobb városokat vagy tengerpartokat, hanem a legjobb környékeket szedték össze. Méghozzá azokat, amik a turisták számára viszonylag ismeretlenek, ahol inkább a helyiek szeretnek lakni és bulizni. A lista alapját az a 27 ezer ember megkérdezésével zajlott kutatás adta, melyben az egyes városok leginkább alul-, vagy éppen túlértékelt környékeit keresték a lakókat megkérdezve.

A lista 41. helyére fért be Budapest, méghozzá a Bartók Béla út környéke. A Time Out cikke szerint a turisták legtöbbször leragadnak a pesti bulinegyednél, és nem is sejtik, hogy Budán milyen meglepetések várnák őket. Kiemelik az Újbuda kulturális rendezvényét, az ELEVEN Tavaszt, a Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig tartó szakasz kávézóit, galériáit, butikjait. A Time Out szerzője megemlíti a Hadikot, a Szatyor és a Fehér Nyúl nevű helyeket és a Gellért Fürdőt. Szállásnak a Hotel Gellértet ajánlja, amely szerinte emlékeztet Wes Anderson A Grand Budapest Hotel című filmjében látott világra.

A lista élén egyébként a Lisszabonban található Arroios negyed végzett, melynek multikulti hangulatát és szabadtéri galériáit dicsérik. A legjobb helyek közé befért még a Shimokitazawa Tokióban, ami a szerzők szerint olyan Tokiónak, mint Brooklyn New Yorknak, csak még sokkal menőbb. A harmadik helyen az Onikan, a nigériai Lagos történelmi negyede végzett. A legjobb ötbe a berlini Wedding és a Los Angelesben található Historic Filipinotown tudott még bekerülni.

Az ötvenes listára egyébként meglepően kevés európai, és főleg kevés kelet-európai hely fért be, Budapesten kívül csak Prágát említik, onnan a Nové Městot, vagy az Újvárost ajánlják.