Elhunyt Jessye Norman, világhírű fekete operaénekesnő

Hetvennégy évesen elhunyt Jessye Norman, világhírű szoprán operaénekesnő - írta meg az AP News hírügynökség. Az énekesnő egy New York-i kórházban hunyt el családja körében egy korábbi gerincsérülés komplikációi miatt.

Jessye Norman egyike volt azon kevés a fekete operaénekesnek, akik világhírűvé váltak. Norman még bőven a szegregáció alatt, 1945. szeptember 15-én született az Egyesült Államok-beli Georgia államban. Olyan családban nevelkedett, ahol általános volt a zene szeretete, gyerekként ő is a templomi kórus tagja volt. Később a washingtoni és michigani egyetemeken tanult. A berlini operaházban debütált 1969-ben Wagner Tannhauser című operájában mint Elisabeth. Széles hangterjedelmével elkápráztatta a közönséget, és hamar eljutott a világ legnagyobb operaházaiba is, például a milánói La Scala-ba és a new yorki Metropolitanbe.

Normant drámai szopránként tartották számon, de sok olyan szerepekben is remekelt amik általában nem az ő hangszínére lettek írva, például Bizet Carmenje, vagy Berlioz Margaritája a Faust elkárhozásából. Emiatt sok vita volt arról, hogy Norman valóban szoprán-e. Amikor őt magát arról kérdezték, minek mondaná hangját, csak azt válaszolta: a galambdúc csak a galambnak kényelmes. A műfajokat illetően sem kategorizálta be magát: dolgozott együtt Duke Ellingtonnal, George Gerschwinnel, és Ella Fitzgeralddal is.

Normant 15-ször jelölték Grammy-díjra, ebből ötöt meg is nyert. Emellett számos állami kitüntetést elnyert, Obamától például Nemzeti Művészeti Medál-t (National Medal of Arts) kapott. Emellett neveztek el róla utcát és iskolát is. A nevét viselő iskola hátrányos helyzetű gyerekek zenei nevelésével foglalkozik.