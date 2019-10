Két méteren múlt a Líbiában légicsapásban megsérült fotós élete

Szabó Gergely kis híján tragikus líbiai kalandjáról pár hete először az ment körbe a teljes magyar sajtóban, hogy a férfit munkavégzés közben elrabolták, de ezt a magyar külügy pár órán belül cáfolta, és közölte, hogy a fotós egy légicsapás közben sebesült meg, és Tripoli egyik kórházában ápolják. A Népszava interjúzott vele.

A civilben jogászként dolgozó, de hobbija (konfliktuszónákban, tűzközelben mutatja be a háborút és a katonák valódi arcát) miatt ismertté váló fotós meglehetősen plasztikus leírást adott az eseményekről:

Aki közvetlenül mellettem állt, ő meghalt. Az egyik parancsnokot (...) úgy szétszedték a repeszek, hogy a kórházban úgy üvöltött, ahogy embert még nem hallottam. Tőlem mindössze két méterre csapódott be a rakéta, de még a messzebb lévő vastag faltokot is kiszakította a detonáció. A szerencsém valószínűleg az volt, hogy a körülöttem lévők felfogták a robbanás erejét. A becsapódáskor nekem zuhantak, a földre estünk, szó szerint félbe szakadt holttestet kellett lelöknöm magamról.

Szabó a robbanásban elég sok sérülést szerzett:

az egyik hüvelykujjának egy repesz levitte egy részét;

egy másik repesz a fejét találta el a fülénél;

a jobb oldali dobhártyája teljesen eltűnt;

a bal oldali dobhártyája perforálódott;

a lábán és a hátán egy-egy nagyjából húszforintos érme nagyságú bemenetű, mély seb van;

további felületi sérüléseket szenvedett, az apróbb repeszek az egész testét beborították.

Maradandó sérülései viszont nincsenek, létfontosságú szerveit nem érte trauma, és teljesen fel fog épülni. A robbanás után is magánál volt, és tárgyilagosan szemlélte a környezetét, ahogy azt a Népszavának is elmondta. Az adrenalinlöket miatt nem voltak fájdalmai sem, sokkot kapott, és ott kószált a becsapódás helyszínén, míg valaki be nem ültette egy kocsiba, és be nem vitte a kórházba. Az ellátással elégedett, mint mondta, leginkább az foglalkoztatta, hogy kerül haza, ez végül az orvosok engedélyével, nagykövetségi segítséggel, kölcsönpapucsban sikerült. Arra a kérdésre, hogy hogyan került ekkora bajba, azt válaszolta: nem a frontvonalban volt, hanem az ún. műveleti terület legszélén, ameddig a civileket engedik, és azt feltételezi, dróntámadásban sérült meg.

Az elrablásáról szóló pletyka elindulásáról a nagykövetségen hallott, szerinte a hotelből indulhatott (ahol egyébként a szobáját ki is fosztották, amit kitette a lábát), és népmeseszerűen tettek hozzá olyan elemeket a mesélők, mint azt, hogy az RTL-nek dolgozik. A jövőjéről egyelőre óvatosan nyilatkozik (a közeljövőben biztosan nem utazik sehova), de ne zárja ki, hogy fog még a hobbijának hódolni.