Elképesztő összeget fizettek Banksy legnagyobb festményéért

A vártnál sokkal több pénzért, majdnem tízmillió fontért kelt el Banksy egyik leghíresebb és legnagyobb festménye, közölte a Twitteren a londoni Sotheby's aukciós ház.

#AuctionUpdate Monkey Business **: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 - 9 times its previous record - after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH