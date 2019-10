Scorsese szerint a szuperhősfilmek nem filmek

Nem nézem őket. Tudják, én megpróbáltam. De ez nem mozi

- így nyilatkozott minden idők egyik leghíresebb filmrendezője, Martin Scorsese az évtized moziját teljesen eluraló szuperhősfilmekről, konkrétan a Marvel moziuniverzumáról az Empire című lapnak.

"Őszintén, a legtöbb, amit mondani tudok róluk, hogy olyanok mint a jól megcsinált vidámparkok, ahol a színészek az adott körülmények között a legjobban teljesítenek. Ez nem emberi lények mozija, ami érzelmi és pszichológiai élményeket adna át más emberi lényeknek."

Scorsese legújabb filmje, a The Irishman november 1-én kerül a mozikba az Egyesült Államokban. A gengszterfilm valós történet alapján készült, Frank Sheeran szemén keresztül mutatja be a szervezett bűnözés világát a második világháború utáni Amerikában, és természetesen hangsúlyos szerepet kap benne Jimmy Hoffa szakszervezeti vezér halála is, ami azóta is igazi rejtély. A filmet már bemutatták szeptember 27-én a New York-i Filmfesztiválon, ahol elnyerte a kritikusok többségének tetszését. Különösen dicsérték, ahogyan a főszereplőt, Robert De Nirót digitális technológiával megfiatalították.

A legújabb szuperhősfilm, ami jelenleg a mozikban fut, Todd Phillips Jokere, erre azonban nemcsak azért nem vonatkozik Scorsese bírálata, mert a DC-univerzumhoz tartozik, hanem azért sem, mert a képregényfilm keretei között egy igazi lélektani drámát láthatunk.