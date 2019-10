Készül a Szent Jobbot Horthy idején körbehordozó aranyvonat

Legyártják a Szent Jobbot egykor az országban körbehordozó "aranyvonatot" 300 millió forintért, bár a katolikus egyház még az ereklye másolatát sem adja hozzá - írja a Hvg.

A cikk felidézi, hogy hosszú próbálkozás után 2011-ben sikerült elérnie a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesületének, hogy rekonstruálják a Horthy-rendszer egyik legnagyobb ünnepségsorozatára, a Szent István jubileumi évre elkészült „aranyvonat” díszkocsiját. Az 1938-ban és a következő évben a Szent Jobbot az országban körülhordozó kocsi tetejét négy imádkozó angyal között a Szent Korona nagyított mása, oldalát pedig bizánci stílusban festett magyar szentek képei díszítették.

A megvalósítással akkor a Nemzeti Múzeumot bízták meg annak ellenére, hogy ők sem kiállítani, sem üzemeltetni nem tudnak vasúti kocsikat. Végül azzal a feltétellel fogadták el 2016-ban a tervet, hogy a vonat a Nemzeti Múzeumot népszerűsíti, vagyis a korszakról szóló mozgó kiállítása lesz. A Hvg úgy tudja, hogy a katolikus egyház közölte, hogy nem akarják a projekthez kölcsönadni a Szent Jobbot. Az ehhez szükséges technikai feltételek egyébként sincsenek meg.

Mivel időközben kiderült, hogy kevés a 2016-ban adott pénz, idén 252 millió forinttal megtoldották, hogy egy nyomokban eredeti alkatrészeket is tartalmazó, de alapvetően vadiúj vasúti kocsi épülhessen a Dunakeszi Járműjavítóban, ahol egyébként az eredeti kocsit is építették. Előreláthatólag a Vasúttörténeti Park látványossága lesz, és nagyobb ünnepekkor, zarándoklatokkor, például a csíksomlyói búcsú idején ki is futhat. Hogy mit fog szállítani, arról a lapnak nincsenek információi, mert az egyház ahhoz sem járult hozzá, hogy a Szent Jobb másolatát vigyék rajta.