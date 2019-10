Húsz év után mutat be újra operettet a Vígszínház

Közel 20 éve nem mutatott be a Vígszínház operettet, ez változik meg most október 26-án, a Mágnás Miska premierjével, írja az MTI.

A Mágnás Miska című operett Budapesten nem újdonság, az Operettszínház többször is játszotta, most azonban több mint húsz év után a Vígszínház nagyszínpadára is visszakerül, ezúttal Eszenyi Enikő rendezésében. A dramaturg Vörös Róbert, aki a rendezőnővel közösen az összes eddigi Mágnás Miska változatot elovasta, végül viszont mégiscsak az első verzió, az 1916-os ősdarab fogta meg igazán őket.

A mostani adaptációban tehát végül az ősváltozathoz kerestek új kifejezéseket, ezt építették kicsit át a mai életre, hogy aztán visszatérhessen színházba a grófnak öltöztetett lovászfiú, aki görbe tükröt mutat a gazdagok elé. A darabban többek között Hirtling István, Szilágyi Csenge, Bandor Éva, Dobó Enikő és ifj. Vidnyánszky Attila is játszik.