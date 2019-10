A vártnál hamarabb kiengedték Felicity Huffman színésznőt a börtönből. A 14 napos ítélet helyett már 11 nap után szabadulhatott.

Az amerikai büntetésvégrehajtás által kiadott közlemény szerint azért szabadult hamarabb, mert ha az elítélt szabadon bocsátásának napja hétvégére, vagy ünnepnapra esik, akkor az azt megelőző munkanapon történik meg.

A Született Feleségek sztárja, a nagy port kavart elitegyetemi vesztegetési ügy legprominensebb szereplője október 15-én kezdte letölteni büntetését. Huffmannról több fotó is megjelent, amint zöld rabruhában sétál a fegyház udvarán, és más rabokkal beszélget. A börtönben szigorú napirend szerint kellett élnie, minden reggel 6.30-ra be kellett ágyaznia a cellájában, és munkát is kellett végeznie. Férje, William Macy és 17 éves lánya, Georgia az elmúlt héten egyszer meglátogatták, és több órán keresztül beszélgettek a látogatóknak fenntartott szobában. A rabruha látványa a hírek szerint megviselte Georgiát.

