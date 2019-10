Kitüntette a királynő Margaret Atwoodot

Alig bő egy héttel azután, hogy megkapta az egyik legrangosabb nemzetközi irodalmi elismerést, a Booker-díjat Londonban, Margaret Atwood, A szolgálólány meséjének írója újabb kitüntetést vehetett át. II. Erzsébet királynő a windsori kastélyban avatta a 79 éves kanadai szerzőt a brit becsületrend (Order of the Companions of Honour) tagjává az irodalom szolgálatáért tett erőfeszítéseiért.

Fotó: The Royal Family / Twitter A királynő a brit becsületrend tagjává avatja Margaret Atwood kanadai írónőt 2019. október 25-én

A brit becsületrendet többnyire brit állampolgároknak adományozzák, de időnként a Nemzetközösség országaiból származók is megkapják (Kanada a Nemzetközösség tagja). Atwood a ceremónián sötét ruhát, piros kalapot és színes sálat viselt.

Egy kicsit elérzékenyültem. Hosszú történelmi időszak szemtanúi vagyunk, és én elég öreg vagyok ahhoz, hogy sok mindenre emlékezzem a történelemből

- nyilatkozta az írónő.

Atwood legújabb regénye, a Testamentumok az 1985-ben megjelent A szolgálólány meséjének folytatása. A könyv magyar fordítása várhatóan decemberben kerül a boltokba. Az eredeti regényből készült sorozat annyira sikeres lett, hogy a Hulu máris bejelentette, hogy a folytatásból is sorozatot készítenek. A szolgálólány meséjéből Atwood beleegyezésével három évadnyi tévés feldolgozás készült, bár a regény már ott véget ért, ahova az első évad eljutott. A Hulu július végén közölte, hogy már készül a negyedik évad is.