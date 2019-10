Október 30-tól rendezik meg a négynapos 8. Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivált Budaörsön, ahol pályakezdő rajzfilmes alkotók mutathatják be legfrissebb munkáikat. Ennek alkalmából a fesztivál végéig megtekinthetőek az Index mozis oldalán, az Indafilmen a tavalyi évad legjobb rajzolt kisfilmjei.

Meztelen lány anorexiás élményei, tapasztalatlan apuka abszurd aggodalmai, wc-ben ragadt halott junkie körüli felhajtás, festményen rajzó rajzolt spermák és a nyomukban ólálkodó fekete humor. Összeválogattunk egy tucatnyi alkotást, amit megnézhetnek nálunk a Primanima előző évadának animációiból. Több magyar rendező is nyert a nemzetközi mezőnyben.

Íme az előző évad díjazottjai. Tavaly lett először magyar animáció a Primanima nagydíjasa: a firkás stílusáról ismert Hegyi Olivér MOME Anim diplomamunkáját, a Take Me Please-t szavazta a zsűri a legjobbnak. A 14 perces kisfilm egy szakítás utáni hallucinogén tortúrát mutat be, ami egy búbánattól vezérelt stoppolással kezdődik, hogy aztán egy jósnőnél és egy fura, mindentudó szerzetnél eszkalálódjon.





Take Me Please

8. Primanima fesztivál Idén a négynapos fesztiválon hazai és nemzetközi diákok, elsőfilmes fiatal alkotók rövidfilmjeit vetítik, emellett egész estés filmek (Chris, a svájci, A torony), workshopok (gyurmaanimációs technika, filmkritikaíró), mesterkurzusok, kiállítások (Gina Thorstensen, Weisz Béla, Lucija Mrzljak, PKE Művészeti Tanszék, Primanima 8+2) koncertek (Trio Squelini, G-Ras & Roots 4Ward) is bővítik a programot. A gyerekeket és a családosokat mesefilmvetítések, animációs játszóház várja. Szombat délelőtt a Tekergő Meseösvény zenekar lép fel. A mesterkurzusok, koncertek, kiállítások díjmentesek, a gyerekvetítések 500 forintosak, a felnőtt 1000 forintos, de vannak bérletkedvezmények. A Primanima fő helyszínei a budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház, a BABtér, és a Városi Ifjúsági Klub. A gyerekfilmek versenyprogramját, a budaörsi helyszín mellett több más magyarországi nagyvárosban és határon túl is megtekinthetik az érdeklődők, idén Szekszárd, Sopron, Pécs, Nagyvárad, Kolozsvár, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy és Nürnberg tart kihelyezett Primanima-vetítéseket.

A legígéretesebb magyar tehetségnek járó George Pal-díjat is egy magyar, MOME Anim diplomafilm kapta, Még nem címmel. Varga Tímea érzékeny kisfilmje Erdős Virág Május című novellájának laza adaptációja, amiben egy kisgyereket hagy magára az anyja. A nőt emiatt környezete elítéli, miközben mit sem tudnak a kettejük kapcsolatáról, és egyáltalán a nő élethelyzetéről. A cselekmény előrehaladtával viszont egyre több minden kérdőjeleződik meg: tényleg magára hagyták a kisfiút? Tényleg rossz ember az anya? Egyáltalán létezik ez a kisfiú és az anya?

Még nem

Szülői kérdéskörrel nyert Csont Zsombor ApApArA című, alig kétperces kisfilmje is: a film a legnépszerűbb magyar animációnak járó Macskássy Gyula-díjat kapta. A 2017-es erdélyi Filmtett Filmes Alkotótáborban készült animáció a rendező saját félelmeit mutatja be fiatal apukaként, aki tapasztalat híján mindenen aggódik: belefulladhat-e a vécébe a gyerek? Ráborul-e a polc, lilát kakilt-e, netán szétszeretgetik a szülők?

ApApArA

Pimasz óvodások látogatását mutatja be a legjobb diplomafilm elismerésével díjazott Muteum című animáció, Äggie Pak Yee Lee filmje. Hiába vannak a múzeumlátogatásnak íratlan szabályai, ha egy csapat hatévesnek a sok érdekes és mókás tárggyal teli hely csak egy újabb kalandos játékot jelent.

Muteum

A lengyel Paulina Ziółkowska tavaly másodszor kapta meg a legjobb diákfilmnek járó elismerést az Egészségedre! című animációjával (két éve az Oh, anyám című anya-fiú kapcsolatot bemutató filmjéért díjazták). A markáns képvilággal dolgozó kisfilmben egy jelentéktelennek tűnő esemény, egy tüsszentés növi ki magát globális rémálommá a tömeghisztéria animációs metaforájaként.

Egészségedre!

Szintén visszatérő alkotó az olasz Martina Scarpelli, akinek személyes hangvételű Tojás című kisfilmje a legjobb elsőfilm díját kapta. A rendező saját étkezési zavarát, az anorexiát és testképzavarát dolgozza fel egy tojás kínkeserves elfogyasztásán keresztül. A meztelen főszereplő egy kockába zárva próbálja rávenni magát egy tojás megevésére, miközben egyre jobban megismerjük a testét, amivel párhuzamosan a kocka alakja is folyamatosan változik, szűkül, a nézőknek is frusztráló légkört teremtve.

Tojás

A zsűritagok egyenként is díjaztak. Pálos György filmrendező a „finom, de egyben játékos történetmesélésért és az egyszerű, de érzékletes vizuális megfogalmazásért” jutalmazta különdíjjal Láng Orsolya MOME Anim diplomamunkáját, a Szezon utánt. A fekete-fehér, firkás képi világú animáció egy melankolikus nyárutó pillanatot mutat be, amikor már csak néhány ember lézeng a parton, és mindenki érzi már az ősz közeledtét.

Szezon után

Egy másik zsűritag, a lengyel-magyar animációs rendező Ducki Tomek is egy MOME Anim diplomafilmet díjazott „a magával ragadó kamaszos esztétika és a film szokatlan ritmusa miatt.” Szénási Marcell Zűrös környék című kisfilmje hasonlóan graffiti stílusú, mint a Take Me Please, de inkább az atmoszférateremtésre helyezte a hangsúlyt a történetmesélés helyett. A tízperces filmben egy gördeszkás fiút követve ismerjük meg egy fiktív város groteszk lakóinak egyre bizarrabb és zavarba ejtőbb mindennapjait: a kosarazó fiúk közti bullyingot, egy halkonzerv bűzének hatását vagy a wc-ben ragadt halott junkie körüli rendőri felhajtást.

Zűrös környék

A Prima Alter zsűri - ahol a művészeti szakmán kívülről érkező, saját hivatásukban elismert személyek díjazták a kedvenc filmjüket - a fehérorosz Maryna Miliushchanka filmjét, a Vetést emelte ki, ami egy allegorikus felnövéstörténet. Az orosz vidéki hangulatot idéző bábanimáció főszereplője egy fiatal lány, aki a hímes tojását szorongatva szembesül az élet kegyetlenségeivel.

Vetés

A Primanima Diákzsűrije Molnár Eszter Kegyelem című MOME vizsgafilmjét díjazta „az egyszerű formák és színek felhasználásával elmesélt letisztult történetért.” Egy testvérpár steril hétköznapjait zavarja meg két természetfeletti lény, akiknek megjelenése élettel tölti meg a testvérek addigi zárt életterét.

Kegyelem

Még három kisfilmet válogattunk be a díjazottak mellé. A horvát Jelena Oroz Egymásért című kisfilmje szürreális jelenetekből áll. Egy fiatal pár látszólag közös időtöltése mellett láthatjuk, ahogy egyre jobban távolodnak el egymástól a saját fantáziavilágukba.

Egymásért

Capucine Muller Maikeulboudjan című videóklipje az azonos nevű együttes A mosogatógép tánc című számát festi alá. A jazz stílusú zenéhez találó háttér a házimunka, amikor a hétköznapi rutinjaink közben elkalandozva valahova máshova képzelhetjük magunkat.

Maikeulboudjan

Az észt Morten Tsinakov és a horvát Lucija Mrzljak közösen jegyzik A nagyszerűség demonstrációja négy felvonásban című szatírát, ami az észt animációs hagyományok kiforgatása sok utalással az észt animáció legnagyobb alakjaira és alkotásaira, elég csak Priit és Olga Pärnra, vagy Kaspar Jancisra gondolni. Abszurd alakok és szürreális, első látásra értelmetlen cselekvések váltják egymást a filmben, de szorosan a nyomukban ott ólálkodik a fekete humor.

A nagyszerűség demonstrációja négy felvonásban

Közreműködött: Herczeg Zsófi