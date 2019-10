Letartóztatása közben mondott köszönőbeszédet egy díjért Jane Fonda

Jane Fondát rendszeresen letartóztatják Washingtonban, amiért újra és újra a klímaváltozás elleni fellépésért emel szót az amerikai fővárosban. Egyre több és több színésztársát vonja be a tüntetésekbe, múlt héten Sam Waterstonon is kattant a műanyag bilincs, ezen a héten pedig Ted Danson (Cheers, The Good Place) is őrizetbe került a tüntetésen.

A mostani helyzetet az teszi különösen érdekessé, hogy Fonda a brit filmakadémia által szervezett Britannia Awardson kapott egy díjat, amit nem tudott átvenni, érthető okokból. Viszont a színésznő/aktivista volt annyira előrelátó, hogy felvett előre egy köszönőbeszédet, amit pont abban a pillanatban mondott el, amikor az amerikai hatóságok ismét őrizetbe veszik. Az Indiewire beszámolója szerint a díjátadón álló tapsviharral fogadták a rövid köszönöbeszédet, amit a BAFTA Twitterén is meg lehet nézni.

A Britannia Awards többi díjazottja között olyanok találhatóak, mint Jordan Peele (a Mi és a Tűnj el! rendezője), Phoebe Waller-Bridge (a Fleabag című sorozat alkotója), Jackie Chan, Normal Lear, vagy Steve Coogan. A díjátadón Kaliforniában, Beverly Hillsben tartották.

A 81 éves Fonda egy korábbi nyílt levelében elmondta, hogy Washingtonba költözött azért, hogy közelebb legyen a klímáért folytatott küzdelem epicentrumához. A színésznő azt is kijelentette, hogy januárban minden pénteken ott lesz a Capitol Hillen, és azt fogja követelni, hogy a politikusok foglalkozzanak azzal a vészhelyzettel, amiben a világ van.