Mi köze Sissi menyasszonyi ruhájának Medveczky Ilona fellépőruhájához?

Mi a közös Erzsébet királyné, azaz Sissi esküvői ruhájának uszályában, Medveczky Ilona lenge fellépőruhájában a 80-as évek elejéről vagy azóta már megszűnt USE magyar divatmárka designer darabjaiban? Első blikkre semmi. Másodikra sem túl sok, mégis, az összes említett ruhadarab megtalálható a Kiscelli Múzeum Ragyogj! Divat és csillogás címet viselő új kiállításán.

A kiállítás vezérfonala a csillogás a divatban, vagyis a csillogó ruhák története. Mindez azonban inkább csak ürügy arra, hogy bemutassanak egy jó nagy válogatást a múzeum textilgyűjteményéből ezúttal a csillogó, vagyis főleg az alkalmi ruhákra fókuszálva. Abból a gyűjteményből, amely a múzeum igazgatója, Rostás Péter szerint még mindig nem kapta meg azt a figyelmet, amit megérdemelne.

Pedig a Kiscelliben nemcsak régi korok viseleteit gyűjtik, hanem a kortárs magyar tervezők darabjait is, így a kiállításon a Je Suis Belle, a USE, Szegedi Kata, Tóth Bori vagy a Daarlana ruhái felelgetnek a Rotschild Klára szalonjában a Kádár korszak alatt készült darabokkal vagy éppen a kétszáz évvel ezelőtt készült estélyi ruhákkal.

16 Galéria: Ragyogj! Divat és csillogás Fotó: Bődey János / Index

Szatmári Judit Anna kurátor, a textilgyűjtemény vezetője ugyanis nem időrendben, inkább témák szerint állította ki a ruhákat. A Hold, a Nap, a csillagok, az esti fények, a hatalom és a tánc címszavak köré rendezett ruhák és ékszerek, kiegészítők végigvezetnek azon az úton, a 18. századtól napjainkig, ahogy

a csillogás a gazdagság és a hatalom jelképéből a lehető leghétköznapibb, mindenki számára elérhető, tornacipőkön és gyerekpólókon is megjelenő divatelem lett.

Eközben olyan érdekességeket tudunk meg, minthogy a 19. század második felében a híres divattervező, a haute couture atyjának is tartott Charles Frederick Worth a divatházában egy külön termet rendezett be az estélyi ruhák próbáihoz, ahol mindig csak mesterséges fénnyel világítottak. Látni akarta ugyanis, hogy a ruhák milyen lesznek majd akkor, ha élesben vetik be őket a partikon, azokat pedig ugye nem nappali fényben szokták megrendezni. Vagy a harmincas évek zselatinnal díszített ruháinak sztorija, amiket nem igazán lehetett kettőnél többször felvenni. Ha a viselőjük tánc közben beleizzadt, akkor mehettek is a kukába, mert kimosni, tisztítani nem lehetett őket, attól a zselatin egyszerűen elolvadt volna. De ugyanilyen érdekes az is, hogy egy vidéki értelmiségi nő milyen estélyit varratott magának a Kádár-korszakban.

A kiállítás bemutat néhány erre az alkalomra kölcsönkapott darabot is. Ilyen a legértékesebb, ötvenmillió forintra biztosított tárgy, az Erzsébet királyné menyasszonyi ruhájából készült miseruha palástja. Sissi 1854-ben házasodott össze Ferenc József császárral, akkoriban bevett szokás volt, hogy a főúri családok különleges alkalmakkor viselt ruháikat átalakítva egyházi célra ajándékozták tovább. Így lett a menyasszonyi ruhából miseruha, melynek ezüstszállal teljes szélességében átszőtt, hímzett palástja a Budavári Nagyboldogasszony-templom gyűjteményéből került a kiállításra.

De magánemberek is kölcsönöztek, Eleni Korani műkereskedő, az Ernst Galéria társalapítója például kortárs tervezők cipőit és ruháit adta kölcsön a kiállításra. Péterfy Bori énekesnő pedig egyik színpadi jelmezét, egy LED lámpákkal világító kosztümöt. Medveczky Ilona fellépőruhája kapcsán a kiállítás kurátora kiemelte, hogy jól megfigyelhető, hogy ugyanaz a ruha a divat és a társadalmi szokások változásával hogy kap teljesen más jelentést.

Ez a nem sokat takaró kosztüm a nyolcvanas évek elején kizárólag színpadi showműsorokban volt elképzelhető, de amikor a táncolástól már régen visszavonult Medveczky pár éve felvett egy nagyon hasonló darabot az egyik Story Gálára, már senki nem botránkozott meg különösebben rajta.

Addigra természetessé vált, hogy egy estélyi ruha ilyen sokat is megmutathat a viselője testéből.

Aki szereti a divatot, akit érdekel a ruhák kultúrtörténete, annak mindenképpen megéri elmenni a Kiscelli Múzeum Templomterébe, ami egyébként igazán lenyűgöző kiállítási helyszín. Bármilyen erőltetettnek hat is a koncepció, a kiállított ruhák annyira sokszínűek, izgalmasak, hogy a Ragyogj! Divat és csillogás hosszú időre rabul tudja ejteni a divatrajongó látogatókat.

(A kiállítás megtekinthető 2019. október 11. és 2020. március 15. között a Kiscelli Múzeumban.)