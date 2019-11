Kiröhögtek, mert van csiklóm

Az On the Spot azon kevés magyar tévéműsor egyike, ami műfajában nemzetközileg is ismert, sőt, elismert. Cseke Eszter és S. Takács András 2009 óta forgatnak dokumentumfilmeket, amiket adott tematika szerint rendeztek évadokba (Törzsek, Diktátorok gyermekei, Okos világ, stb.) és mutattak be hol a köztévén, hol a Spektrumon, hol meg párhuzamosan, és tulajdonképpen most van először az, hogy nincs szerződésük hazai tévécsatornával a következő évre vagy évekre.

Fotó: Aradi László / Index Cseke Eszter és S. Takács András

Nem bánják, mondták el a Kultrovat podcastban, mert a világ átalakult, a médiafogyasztás dettó, felértékelődött a YouTube és a streamingszolgáltatók lassan fontosabbak, mint a lineáris tévék. A dokumentumfilmezés ebből a szempontból eleve jobb helyzetben van, mint mondjuk a híradózás, hiszen egy etióp falu életről szóló műsort valahol tökmindegy, hogy a bemutató napján vagy két évvel később néz meg az ember. A podcast apropója egy olyan film, ami egy történet folytatása, Estheré, az etióp kislányé, aki 8 évvel ezelőtt született, az On the Spot kamerái előtt. Erről egy korábbi interjúnkban így meséltek Eszterék:

András: Pont most megyünk majd vissza Etiópiába ahhoz a kislányhoz, Esther Gino Gidógoz, aki hét éve a kameránk előtt született egy kis kunyhóban az Omo völgyében, az emberiség bölcsőjében.

Eszter: Van egy csodálatos fixerünk, akivel már kétszer forgattunk Etiópiában. Ő az, aki kapcsolatban van a törzsekkel valamelyest. Négy éve viszont ő sem hallott a kislányról, mert az odavezető út még szarabb, mint korábban volt. Viszont a születésekor megígértük, hogy valahogy finanszírozzuk a tanulmányait. Az apja meg megígérte, hogy megengedi majd. Ő lesz az első lány a törzsből, aki tanulhat, De hogy ez mit jelent, hova kell mennie, mit kell csinálnia, a praktikus dolgok ott fognak kiderülni a helyszínen. Az is, hogy él-e, hiszen négy éve nem tudunk róla semmit.

András: Ott a legmagasabb a gyermekhalandóság, ami azt jelenti, hogy ott éli meg a legkevesebb ember a ötéves kort. És mi a legutolsó hírt akkor kaptuk, amikor három éves volt.

Nyugi, a kislány jól van, az On the spot el is ment hozzá, és ugyan nem minden történt úgy, ahogy azt előre eltervezték vagy elképzelték (Afrikában soha nem úgy történik semmi, ahogy előre eltervezed vagy elképzelted), de elkészült a folytatás arról, hogyan kezdi az iskolát Esther, az első nő a faluból, aki irástudó lesz. Beszélgettünk még a tévézésről, és a dokumentumfilmek helyzetéről benne, valamint arról,

milyen konfliktuszónákban dolgozni,

mennyire valós az, amit a képernyőn látunk,

miért hazudott a BBC egy dokumentumfilmben,

hogy lehet biztosítani távolról, hogy Esther valóban iskolába járjon

miért érdeklődik egy etióp törzsfőnök a gazdasági világválság iránt, és miért pont Messi-mezben rohangál negyvenkét fokban

mennyire más munkamódszerekkel dolgozik egy amerikai és egy francia dokumentumfilmes szerkesztő

mi lesz az On the Spot sorsa

Az Esther a törzs lánya elérhető a Telekom Videotékában, ma pedig a Spektrum Home is levetíti este hatkor.

(Borító- és címlapkép: Aradi László / Index)