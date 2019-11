Az egész hungarikum-program a legnagyszerűbb dolog a világon, írtuk 2017-ben, mert:

semmibe nem kerül

semmilyen következménye nincs

mégis egy csomó ember boldog lesz tőle.

A Hungarikum Bizottság keddi ülését követően a dobostorta bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe, míg a Magyar Értéktár négy tétellel bővült. Ezt maga Nagy István agrárminiszter jelentette be a , Budapesten, ahol azt is elmondta, hogy egyre jobban felértékelődik az értékmentés, ezért kiemelten fontos feladat a települési, megyei és nemzeti értékeink számbavétele, megőrzése és továbbörökítése a fiatal generációknak.

A dobostorta mellett a bizottság a Magyar Értéktárba vette a jellegzetes dunántúli pásztorhangszert, a hosszifuruglát (mind játéktechnikájában, hangsorában és morfológiai kiképzésében is egyedülálló sajátosságokat hordoz), a regölést (a hozzá kapcsolódó szokás és ének olyan kuriózum Európában, amely csak a Kárpát-medencei magyarságra jellemző, különleges termékenységvarázsló és köszöntő rítus), valamint a magyar cifraszűrt (nemcsak egy reprezentatív magyar népi ruhadarab, hanem nemzeti szimbólumunk is) és a magyar betyárköltészetet is (közel 200 éves múltra tekint vissza és hozzájárult a magyar virtus eszmei tartalmának fennmaradásához).

A hétfői bővítéssel a Hungarikumok Gyűjteményébe jelenleg 71 érték, míg a Magyar Értéktárban található kiemelkedő nemzeti értékek száma 167-re emelkedett. A 2013-as első körben ezek kerültek be a Hungarikumok közé: