Közpénzből reklámozzák a Liget-projekt megmentéséért indított petíciót

Október 30-án a Peticiok.com oldalán megjelent egy felhívás, amit a leírás szerint egy nagykanizsai férfi jegyez, arra kérve a magyar kormányt, hogy

tegyen meg mindent, használjon fel minden törvényes lehetőséget a Liget Budapest Projekt megmentéséért.

Mint ismert, az újonnan alakult fővárosi közgyűlés elfogadta a főpolgármester, Karácsony Gergely Városliget-projektre vonatkozó javaslatát, vagyis hogy mindazon épületek megvalósítása, amelyek kivitelezése még el se kezdődött, mint az Új Nemzeti Galéria, ne is induljon meg.

Mivel kiemelt állami nagyberuházásról van szó, a városvezetés lehetőségei korlátozottak, és milliárdokba kerülne teljesen leállítani a projektet. Az önkormányzati választásokat követően úgy tűnt, a kormány engedékenyebb az UNESCO által is kritizált fejlesztéssel kapcsolatban. Fürjes Balázs kormánybiztos, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Zrt. (KKBK) vezetője például azt nyilatkozta az Indexnek, hogy hajlandóak alkalmazkodni a főváros igényeihez, maga a miniszterelnök is utalt erre korábban, és Baán László, a Budapest Liget Projektért felelős miniszteri biztos is azt mondta, szeretne együttműködni Karácsony Gergellyel.

A most már külföldön is elismert és figyelemmel kísért díjat kapott, sikeres „Liget Budapest Projekt” befejezése veszélybe került. A budapestiek döntése értelmében a városnak új vezetése van, akik a folytatást meg akarják akadályozni. Ez a terv óriási lehetőség, talán száz évben egyszer van ilyen, hogy a kultúra, a művészetek területén ilyen maradandót hozzon létre. Budapesten? Igen, de Budapest nem csak a budapestieké, Budapest az egész országé, így ez mindenki javára és hasznára válik, mert Budapest a Nemzet Fővárosa

– áll az egy hete indított felhívásban. Arra is kérte a kormányt, hogy

tegyen meg mindent, használjon fel minden törvényes lehetőséget a Liget Budapest Projekt megmentésére és vigye végbe következetesen eredeti elhatározását. Legyen a Városliget még inkább a kultúra a művészetek, a pihenés gyönyörű központja. Ezt hivatott támogatni ez a felhívás.

A nagykanizsai Szabó László felhívását szinte azonnal megosztották a Liget-projekt hivatalos Facebook-oldalán, és arra kérték követőiket, hogy akik egyetértenek a benne foglaltakkal, írják alá. Sőt, a közösségi oldal tulajdonosa, a Városliget Zrt. költött is az ügyre, volt, akinek hirdetett posztként jelent meg a kérés a hírfolyamában.

Fotó: Index A Városliget Zrt. hirdetése a Facebook-on

A kormány alá tartozó cég tehát arra költ a Facebookon, hogy minél többen gyakoroljanak nyomást a kormányra, hogy engedékenység helyett a teljes projektet valósíttassa meg a Városliget Zrt.-vel.

A bejegyzés alatt természetesen megjelent a vidék és főváros ellentét, vagyis elindult a vita azzal kapcsolatban, hogy akik nem Budapesten élnek, milyen alapon szólnak bele a főváros életébe, és hogy pontosan kik dobják össze az adóforintokat, amikből a főváros gazdálkodik. A felhívásban egyébként a szerző ezzel próbál érvelni amellett, hogy miért közös ügy a projekt:

...itt vidéken ismertem meg igazán, hogy mit jelent az embereknek egy ország fővárosa. Budapesten születtem és ott éltem sokáig. 13 éve élek Nagykanizsán. Itt hallottam először a mi fővárosunk kifejezést, amikor egy vonaton utazva a tanító néni az ott ülő gyerekeknek azt mondta, most pedig indulunk és megnézzük a mi Fővárosunkat. Azóta sokszor hallom ezt a kifejezést vidéken és vallom, Budapest a mi Fővárosunk, Budapest a Nemzet Fővárosa.

A petíciót eddig több mint 25 ezren írták alá. A statisztikák szerint az aláíróknak kicsivel kevesebb mint a fele Budapestet adta meg lakhelyének, utána olyan vidéki nagyvárosok szerepelnek a sorban, mint Pécs, Szeged, Debrecen vagy Miskolc. Igaz, ezekről a településekről mindeddig pár száz aláírás érkezett csak. A Peticiok.com oldala szerint egyébként ez a felhívás volt az elmúlt egy hétben a legnépszerűbb a náluk futó petíciók közül.

Orbánnak is feltűnt Szabó László aláírásgyűjtése Nem csak a Városliget Zrt.-nek, de magának a miniszterelnöknek is feltűnt a Liget projekt változatlan formában történő befejezéséért indított petíció. A 24.hu így idézte Orbán Viktor ma reggeli közrádiós interjújának a vonatkozó részét, ahol arról beszélt, hogy a kormány nem tud Karácsony Gergely kérésének megfelelően november végéig várni a Liget projektről szóló döntéssel: Azt mondta, a hónap végéig várjunk ezzel, de addig nem tudunk várni, mert 15-ig dűlőre kell jutnunk. Hátha a közgyűlés álláspontja megváltozik. Sokan mozdultak meg, egy dolog, hogy van kormány és közgyűlés, de itt vannak az emberek, 10-20 ezres értelmiségi írta alá azt a kezdeményezést, hogy a Ligetet valósítsuk meg és látok egy mozgolódást a sportszeretők körében is. Mindez arra utal, hogy korábbi kijelentésével szemben Orbán Viktor mégsem feltétlenül tartja magát ahhoz, hogy nem fognak befejezni olyan beruházást, amit a budapestiek nem akarnak.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Városliget Zrt.-t, amennyiben megérkeznek a válaszaik, frissítjük cikkünket.