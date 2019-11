Plácido Domingo lemondta tokiói fellépését

Tavasszal az operaénekes is fellépett volna egy, a 2020-as olimpiát népszerűsítő rendezvényen, ám most úgy döntött, mégsem lép színpadra az áprilisi kulturális fesztiválon. Plácido Domingo az szervezőkhöz eljuttatott közleményében a projekt komplexitására hivatkozott, ők pedig elfogadták döntését - írja a Reuters.

Miután több nő is szexuális zaklatással vádolta meg, több operaház és zenekar is visszavonta meghívását, majd Domingo szeptemberben bejelentette, azonnali hatállyal távozik a New York-i Metropolitan operaházból, pár nappal később pedig lemondott a Los Angeles-i Opera vezetéséről is.

Az ellenem megfogalmazott vádak olyan légkört teremtettek, amelyben az intézményt, amelyet annyira szeretek, nem vezethetem tovább

- írta közleményében.