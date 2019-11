230 ezer dollárért árverezték el Anthony Bourdain kedvenc konyhakését

Több mint kétszázharmincezer dollárért kelt el a tavaly öngyilkosságban meghalt Anthony Bourdain amerikai szárséf kedvenc konyhakése. Az online aukción több mint 200 személyes tárgyát árverezték el, írja az MTI.

Az aukció szervezői összesen vártak 200-400 ezer dollár bevételt, de az végül meghaladta az 1,8 millió dollárt. A bevétel 60 százalékát Bourdain özvegye és gyereke kapja, 40 százalékát az Amerikai Konyhaművészeti Akadémia új Anthony Bourdain ösztöndíjára fordítják.

Az aukció legdrágább tétele lett a 2016-ban Bourdain számára acélból és meteoritból készített különleges kés, amelynek értékét négy-hatezer dollárra becsülték a szakértők. 231 250 dollártért kelt el 55 licit megtétele után. Kelendőnek bizonyult Bourdain nevével ellátott haditengerészeti zubbonya is, amiért 171 150 dollárt fizetett egy gyűjtő.

Bourdain karrierje 2000-ben indult be igazán, ekkor jelent meg A konyhafőnök vallomásai című könyve, ami szerte a világon bestseller lett. Ezután lett belőle tévés személyiség, aki nem csak az ételeket és az egzotikus tájakat mutatta be műsoraiban, de azt is, hogy hogyan működnek az emberek. Először a Food Networkön vezetett műsort, Cook's Tour néven, majd a Travel Channelhez szerződött. Ezzel a műsorával két Emmy-díjat is nyert.

2013-ban szerződött a CNN-hez, ami akkor kockázatos húzásnak tűnt. Végül azonban bejött a váltás, Bourdain hamar a csatorna egyik legismertebb arca lett. Parts Unkown című műsora Magyarországon is járt. Megnézte a New York kávéházat, de a Pléh Csárda és az itteni rántott hús volt az, ami igazán ízlett neki. Arról, hogy mennyire nyűgözte le Budapest, ebben a cikkünkben lehet bővebben olvasni.

Életével és munkásságával pedig ebben a cikkünkben foglalkoztunk bővebben.