Közel 8 milliárd forintért kelt el Monet egyik festménye

A Sotheby's kedd esti New York-i árverésének legdrágább tétele egy Monet-festmény lett, írja az MTI.

Monet Charing Cross Bridge című képe 27,6 millió dollárért (kb. 8,4 milliárd forintért) kelt el. A Charing Cross nevű londoni vasúti hidat ködbe burkolózva ábrázoló impresszionista kép 1903-ban készült, amikor Monet Londonba látogatott. A kép közel 40 éven át egy családi gyűjteményben szerepelt, az új tulajdonos neve pedig nem ismert. A Charing Cross Bridge neve egyébként még onnan lehet ismerős, hogy 2012-ben ez a festmény is egyike volt annak a hét festménynek, amiket a nagy múzeumi képlopás során Ruben Brandtot játszó férfiak elvittek.

Az árverésen egyébként kétszámjegyű összegekért keltek el más művek is, például Alberto Giacometti egyik mellszobra 14,3 millió dollárért, Van Gogh Sétáló emberek egy párizsi parkban című festménye pedig 9,7 millió dollárért. Egy másik New York-i árverésen is szép eredmények születtek, ott közel 20 millió dollárért kelt el egy szürrealista Magritte-festmény. A Sotheby's árverése végül 208,9 millió dolláros összbevételt generált.