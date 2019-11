Bödőcs: Pszichiátereknek kéne elemezni a kisfilmet, melyben Orbán varacskos Maradonaként rúgja a labdát

Az alkoholizmusról, a könyvéről, a Drakulics elvtársról, és persze közéletről is beszél Bödőcs Tibor a 24.hu által készített interjúban. A humorista arra az egészen friss videóra is reagál, amelyet a Puskás Stadion megnyitójára forgattak, és amelyben Csányi, Fürjes és Orbán Viktor is szerepel.

Hogy csinálnak egy kisfilmet, amin a Gazda varacskos Maradonaként berúgja a Karmelita erkélyéről a stadionba a labdát, azt mar tényleg pszichiátereknek kell majd kielemezniük, nem nekem

- mondta erre utalva.

Ezzel a mondattal egyébként egy általánosabb jellegű elemzést zár, amely szerint

minél közelebb vagy a Viktorhoz, annál nagyobb veszélybe kerül a minőség. Olvastál te már valódi cikket a 888-on? És lehetne sorolni a túltámogatott területek gyümölcseit, a NER tévéműsorait, Lőrincet és az innovációt, vagy épp a magyar foci színvonalát.

Bödőcs hozzáteszi, hogy például a filmes területet az utóbbi időben hagyták működni, és voltak is sikerek. "Lehet, hogy még visszasírjuk Andy-t, akik berzenkedtünk tőle?"



Azt is mondta a Drakulics elvtárs című film apropóján (amelyben pár mondat erejéig konferansziéként szerepel), hogy

a NER nyelve is elég debil, de még dolgozniuk kell, hogy annyira kretén legyen, mint az érett szocializmus hivatalos nyelve. Mondjuk, jól haladnak.

Beszél arról is, hogy szerinte sajnos Gyurcsány a legkarakteresebb politikus, és egyébként 2006-ban le kellett volna mondania, továbbá hogy Baján politikai okokból nem tudott fellépni. "Úgyhogy most megnéztem az önkormányzati választás után azonnal, mi van Baján. Most megyek oda is. Én erről nem is beszéltem eddig, azt mondták a szervezőim ne beszéljek róla, mert kedvet kap a többi hülye is."