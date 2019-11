Folytatódik az új Néprajzi Múzeum beruházása

Nem kapott az új Néprajzi Múzeum építésének leállításával kapcsolatos megkeresést az intézmény, a beruházás az önkormányzati választás óta is zavartalanul folytatódik - mondta el Kemecsei Lajos főigazgató pénteken újságíróknak Budapesten.

A főigazgató szerint nem hangzott el olyan felvetés, hogy le kellene állítani a Néprajzi Múzeum leendő otthonának építését az Ötvenhatosok terén.

Ez arra utal, hogy mindegyik politikai oldal érzi: 150 éves adósságot törleszt, ha története során először a múzeum végre saját célra épült otthont kap.

Az új épület megnyitásáig a Néprajzi Múzeum még aktívabban van jelen az online térben, jól halad a költözés és a gyűjtemény digitalizálása, valamint előrehaladott állapotban van a leendő állandó kiállítás tervezése is.

Karácsony Gergely, Budapest új főpolgármestere két hete vett részt először a kormányülésen, amin többek között a Liget-projekt sorsa is terítékre került. Ami a megkezdett beruházásokat - köztük az Új Néprajzi Múzeumot - illeti, ezek esetében Karácsony szerint nehéz a visszaút, de a főpolgármester azt többször is hangsúlyozta, hogy új épületeket nem akar, és ebben a kormány az ülésen nem is ellenkezett vele. Az új fővárosi közgyűlés november 5-i alakuló ülésén elfogadott határozat konkrétan erről az épületről csak annyit mondott: a főpolgármester kérje meg a kormányt, hogy a "lehetőségekhez mérten" érvényesítsék a világörökség védelmének szempontjait.

A Városliget átalakítását a budapestiek jelentős része inkább leállítana (néhány elemével, például pont az új Néprajzi Múzeummal kapcsolatban pedig az UNESCO is aggályokat fogalmazott meg). Az elmúlt években azonban a Liget Budapest egy része elkészült, idén átadták például a Nagyjátszóteret és a korábbi Olof Palme-házat (avagy Millenium Házát) is, de számos olyan fejlesztése van a projektnek, ami még folyamatban van, köztük az Új Néprajzi múzeumé is. Az építkezésről október végén ezt írtuk:

A közel 26 milliárd forintba kerülő beruházás még a harmadánál sem tart, időarányosan 9 milliárd forintba kerülne az elvégzett munkát kifizetni. A mélyépítési munkálatokat már befejezték, nem tudni, hogy ami a föld alatt elkészült, bármi más célra használható-e, és ha igen, ez mennyibe kerülne. Leállítás esetén további költséget jelentene az elkészült építmény más célra való befejezése és a terület helyreállítása, vagy hosszú időre maradna ott egy felhagyott építési terület. Elméletben elképzelhető olyan forgatókönyv, hogy a múzeum építését leállítják, és a projektet áttervezik, de ez tetemes költségekkel járna.