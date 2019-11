Az idei X-Faktort akár Anti bácsi is megnyerheti

A tévés szakmában az egyik legnehezebb az állandó megújulás, sőt, a sikeres megújulás, akkor is, ha egy olyan formátumról beszélünk, ami egyrészt már évek, évtizedek óta működik, másrészt meg nem nagyon van rajta mit megújítani. Az X-Faktor ilyen, zenés tehetségkutató, kijön, énekel, a zsűri megmondja neki, a közönség szavaz, vagy repül vagy nem. Lásd még: minél egyszerűbb egy műsor, annál könnyebb eladni. Az X-Faktor, és itt nem feltétlenül csak a hazai kiadásra gondolok, kisebb-nagyobb átalakuláson, ráncfelvarráson, szinte minden évadban átment, talán ennek is tudható be, hogy a kilencedik évadban 30 száztalék feletti közönségarányt produkál egy olyan piacon, ahol hétköznap már a 13% sem olyan tré szám. Az megint más lapra tartozik, hogy eleve hallatlan, hogy egy kilencedik évados műsor nézettsége nemhogy jelentősen csökken, hanem adásról adásra nő.

A Kultrovat eheti adásában az X-Faktor két mentora, az újonc Dallos Bogi és a már negyedik körét futó ByeAlex, valamint Verebély Marcell, a műsor kreatív producere mesélt a műsorról.

Egy szerkesztett részlet a beszélgetésből:

A legnagyobb összeesküvések szerint előre megvan beszélve, hogy kik jutnak tovább az X-Faktorban. Kinek a fülére szóltak már rá a jelenlévő zsűritagok közül, hogy ezt most nem juttathatod tovább vagy ezt most tovább fogod juttatni?

ByeAlex: Ha ilyen történne, akkor sem mondhatnánk meg. Ez az a helyzet, amire hiába válaszolsz, mindenki azt hiszi el, amit akar. De ha jól végig gondolják a nézők, ha megjátszanánk, amit csinálunk, akkor én igyekeznék úgy játszani, hogy nekem az jó legyen. És általában én mindig beszopom az X-Faktort valamilyen módon, és tudnak rajtam gyűlölködni.

Akkor ezt nem direkt csinálod? Nem mondják, hogy Alex, legyél már kicsit gyökerebb?

BA: Sajnos én gyökér vagyok. Hogy ha meg tudnám játszani magam, és lenne forgatókönyv, akkor azt akatnám, hogy úgy írják meg, hogy nekem az jó legyen. De általában nekem mindig szar valami, a válogatók, a mentorház, vagy akármi. Igen, szoktak rászólni a fülünkre, de nekem például az elején olyanok miatt, hogy figyeljek oda a versenyzőkre, akik bejönnek. Mert elkezdek rajzolgatni, vagy megkérdezem tőle, hogy honnan jött, és a harmadik kérdés után nem figyelek, és megkérdezem újra. Olyan viszont soha nem volt, hogy rászóltak a fülünkre, hogy őt most ne juttasd tovább. Szokták mondani, hogy bunda az élő, pedig dehogyis! Nekünk pont az a lényeg, hogy kurvára nézzék a műsorunkat, és fizessenek egy csomó reklámpénzt. És ezt akkor fizetik, ha nézik a műsort, és az emberek akkor nézik a műsort, ha a kedvenceik vannak benne. Mert ha rajtam múlna, akkor nem biztos, hogy tizenkét ember indulna, hanem csak kettő. És akkor egy hétig tartana a műsor.

Az önfejűséggel kapcsolatban. Az előző évadban a végén azért kiderült, hogy neked volt igazad. Te most szándékosan, direkt váltottál és semmit nem akartál, aminek rap szaga van vagy így adódott a jelentkezők m iatt?

BA: Lett végül azért, aki ezt a műfajt képviseli. Tavaly a USNK-nél minden csillag összeállt. Ketten voltak, szimpatikusak voltak, ahonnan jöttek, ahogy kinéztek, az a flow, az a hangszín vagy nem tudom. Ahogy elindul egy beat, és elkezdenek rá ritumusra beszélni, alapvetően nagyon sok ember meg tudja csinálni. Ez hirtelen jó, kicsillan a tömegből, viszont, hogy jó énekesekkel szemben bevigyem, abban már nem voltam idén annyira biztos. Most nagyon jó énekesek vannak a fiúknál, és úgy éreztem, nem éri meg kockáztatni egy rapperért. Sok rapper volt, de nem volt most egy sem olyan erős. Az USNK-nél éreztem, hogy az egy valami, amit el kell kezdeni építeni.

A tavaly évadban dalokat írtatok nekik, klipeket csináltatok, vagyis elindult egy olyan push a műsor mellett, ami nem volt annyira jellemző. És amennyire tudom, ez be is jött. Ez most hirtelen elvárás lett?

Verebélyi Marcell: Nincs ilyen elvárás a mentorok felé, a mentorok nagyon szívesen jöttek, és ajánlották fel, hogy írnak dalokat. Ez nem úgy megy, hogy az ember kisujjból kiráz dalokat, bevonunk más producereket és zeneszerzőket is. Azt vettük észre, hogy nagyobb nyitottság van a saját tartalom irányába is. Azt gondolom, hogy nem lehet csakis kizárólag saját tartalommal megtölteni egy ilyen műsort, szükség van a klasszikusokra. De azt már kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy egy adásban ezek a srácok énekeljenek egy-két saját dalt, és azt is, hogy ez később elérhető legyen különböző zenemegosztó csatornákon és csináljunk hozzá videóklipet. Ezt idén is tovább fogjuk vinni.

Miről szól még az adás?

a jó zsűri ismérveiről,

a szereplőválogatás kínjairól

egy tízéves formátum felrázásáról

a műsor Bibliájának emgedékenységéről

arról, mit gondolnak magukról a mentorok

arról, ki a leggyökerebb,

és arról, is, hogy mi lesz az első élő adás különlegessége.

(Borító- és címlapkép: Lengyel-Szabó Péter / Index)