Andy Vajna szinte minden magyarországi vagyontárgyát elárverezi az özvegye

A karácsonyi aukciók részeként árverezik el Andy Vajna magyarországi gyűjteményét december 7-én, szombaton, 14 órától – derült ki a Nagyházi Galéria és Aukciósház honlapjáról. A gyűjtemény magába foglal filmes relikviákat, festményeket és személyes tárgyakat, amelyeket november 23. és december 1. között meg is lehet tekinteni az aukciósházban.

A gyűjteményből készült online album egyértelművé teszi: Munkács-festményektől az ismert Bentley cabrión át lakberendezési tárgyakig és DVD-lemezekig, gyakorlatilag tényleg mindentől megválna az özvegy.

Az online is elérhető gyűjteményből – melyet elsőként az Inforádió szúrt ki – kiderül, hogy

Andy Vajna szinte minden magyarországi vagyontárgya kalapács alá kerül.

Néhány hete Vajna Tímea élő adásban, sírva jelentette be a TV2 Mokka című műsorában, hogy hamarosan aukcióra bocsátják a januárban elhunyt Andy Vajna filmes relikviáit és személyes tárgyait, amelyeket maga válogatott össze. A többek között testvére, Palácsik Lilla által is készített képeken most be lehet tekinteni Vajna egykori budapesti otthonába, hiszen az ott látható bútorok többségére is licitálni lehet.

Megvásárolható lesz például a filmproducer íróasztala vagy éppen az íróasztallá átalakított rulettasztala (igény esetén egy pókerkészlettel), egy teljes art deco bútorszett – a többsége 100 ezer forint alatti kikiáltási áron.

Eladóvá vált továbbá:

a teljes étkészlet, ami ezüstözött fém evőeszközöket jelent 38 ezer forintos irányáron;

a herendi süteményes készlet 50 ezer forintról indul;

a thaiföldi szivartartó doboz viszont csaknem tízszer ennyiről.

Kalapács alá kerülnek Vajna bélyeggyűjteményei;

kottái, filmes fotói és DVD-filmkészlete;

grafikái (például Alan Parkertől, vagy Fábri Zoltántól);

licitálni lehet majd Kovács Margit több kerámiájára (van, amelyik 850 ezer forintról indul).

Szerepel a listában Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című képe, méghozzá 28 millió forintos kikiáltási áron,

Vajna 2007-es évjáratú, Bently Continental GTC kabriójáért, amely 47 ezer mérföldet futott, legalább 10 millió forintot kell ajánlani.

Az árverésen összesen több mint kétszáz tárgy kerül kalapács alá, az özvegy maga válogatta a tételeket. Licitálni tárcsával lehet, mint a filmeken, de nagyobb összegek esetén akár telefonon vagy online is.

A befolyt összeg egy részét jótékony célra fordítják, Vajna Tímea egy kardiológiai gyerekosztály támogatására szánja a pénzt.