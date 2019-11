Közismert rendező a Katona zaklatási botrányának főszereplője

Neves, közismert rendező a Katona József Színházban tegnap kirobbant zaklatási ügy főszereplője. Mint ismeretes, a színház tulajdonképpen a semmiből, a Facebookon tett közzé egy nyilatkozatot november 19-én, melyben az szerepelt, hogy

a budapesti Katona József Színház vezetőségének tudomására jutott, hogy egy szerződéses munkatársa, több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival.

A színház ezt követően belső vizsgálatot rendelt el, amit külső szakértők bevonásával le is folytattak, a vezetőség pedig azonnali hatállyal kirúgta az érintett személyt, sőt, az illető nem léphet be az intézmény területére sem. Ez eddig a normális ügymenet része, ezt szokta követni a illető személyének bejelentése. Ez ebben az esetben elmarad, helyette a színház közölte, hogy ezzel ők az ügyet lezártnak tekintik, és arról a későbbiekben sem a vezetőség, sem az intézmény munkatársai további nyilatkozatot nem adnak. A színház az érintett kollégák kifejezett kérésére tett így.

A kirúgott személyről elég hamar kiderült, hogy egy ismert rendező, és hogy nem egyetlen esetről volt szó, állítólag több munkahelyén is kötődtek a nevéhez hasonló esetek – csak éppen a kilétét nem hozza nyilvánosságra semelyik lap vagy akár maga a színház, mert az rágalmazásnak minősülne. Ahhoz ugyanis, hogy megnevezzük a zaklatót/erőszaktevőt, az áldozatnak vagy áldozatoknak vállalniuk kellene a nyilvánossággal járó kényelmetlenségeket,

és nevén nevezni az illetőt.

Ez kétségtelenül nem könnyű, hiszen a szűk színházi szakmában okkal tarthatnak a retorzióktól, de csak ez előzhetné meg, hogy az illető máshol nem kövessen el hasonló zaklatásokat. A helyzetet súlyosbítja, hogy a zaklatóról lehet tudni, hogy az egyetemen is tanít, így azzal, hogy a nevét elhallgatják, potenciálisan lehetőséget teremtenek neki arra, hogy ott is visszaéljen a befolyásával.

Mi is megkérdeztük a Katona József Színházat arról, hogy miért ilyen módon kezelik a helyzetet, és ezeket szerettük volna megtudni:

nem gondolják-e úgy hogy a zaklató anonimitásának biztosításával lehetőséget adnak számára hogy máshol ugyanígy viselkedjen?

ha minden kétséget kizáróan megállapította a vizsgálatuk, hogy a zaklató valóban zaklatott kollégákat, akkor mi a motivációja annak, hogy a nevét nem hozzák nyilvánosságra?

van-e a színháznak jelenleg érvényes szerződése "XY" rendezővel?

a májusi "Z" bemutatót megtartják-e?

(Levelünkben leírtuk a feltételezett zaklató nevét.)

Válaszul ezt kaptuk:

Természetesen megértjük a sajtó fokozott érdeklődését, a hatályos jogszabályi környezet azonban nem teszi lehetővé, hogy a Katona József Színház a közleményben leírtaknál bővebb információt adjon az üggyel kapcsolatban.

Ami egy lépéssel közelebb visz minket a megértéshez: a belső vizsgálat eredménye és annak következménye munkajogi kérdésként is kezelhető, a színház belső szabályzatának megsértése és annak következménye nem bizonyító erejű olyan értelemben, mint egy bírósági eljárás.

Magyarországon is a Harvey Weinstein-botrányt követően került előtérbe a szexuális zaklatás témája a színházi és filmes világban. 2017 októberében Sárosdi Lilla és Sándor Erzsi tett közzé egy-egy történetet fiatalkori traumájáról. Sárosdi Lilla először nem árulta el, ki zaklatta, majd megnevezte Marton Lászlót. Később több színésznő is csatlakozott hozzá. A másik nagy port kavaró ügy Kerényi Miklós Gáboré volt. Először Maros Ákos táncos és színész vallott arról, hogyan élt vissza hatalmával Kerényi.

A hazai zaklatási ügyek kezelését és utóéletüket látva valahol érthető, hogy az áldozatok nem akarnak a nyilvánosság el lépni.

Sárosdi Lilla fejére a nem hivatalos áldozathibáztatási kézikönyv minden fejezet ráolvasták, a "minek ment oda"-tól a "mégis mit gondolt, miért viszi el a kocsijában a faszi"-ig. Marton Lászlót ugyan elbocsátották, de egy másik színház simán alkalmazta, és egy rendezését be is mutatták - pedig az is kiderült időközben, hogy Kanadában is volt hasonló ügye. Kerényi Miklós Gábort az Operettszínház kirúgta , és csak ezután indított vizsgálatot (a Katonában ugye ellentétes a történet íve), a rendező ezt követően kvázi bocsánatot kért. Az idén szeptemberben elhunyt Marton László soha nem kért bocsánatot Sárosdi Lillától.

A két fenti esetet több másik követte, Havas Henriket Baukó Éva vádolta meg zaklatással (ebben a történetben az volt a legfurcsább, hogy a Való Világ és más valóságshow-k szereplője ezt már évek óta hajtogatta, de senki nem hitt neki), majd Szikora Jánosról és Varnus Xavérről is azt állították, hogy többszörös zaklatók. Ezekből az ügyekből sem lett semmi, illetve annyi igen, hogy az ATV kirúgta Havas Henriket, akit aztán a N1Tv látott szívesen.

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy most is ez lesz, következmény nélküli megúszás, hiszen még bármi lehet. A fenntartó főváros részéről Karácsony Gergely főpolgármester mindenesetre utasította a Katonát, hogy nevezzék meg az elbocsátott munkatársat, vagyis a labda most megint a színház térfelén pattog.