Titkos boszorkányszeánszokat is tartottak az alföldi piramisdiszkóban

Mit sem sejtve autóztam Kiskunfélegyháza felé. A szemem előtt suhantak a végeláthatatlan alföldi táj mezői és szántóföldjei, amikor is egyszer csak egy furcsa, Európában szokatlan épületen akadt meg a szemem. Lassítottam, megálltam, a közelébe mentem és bámultam. Rájöttem, hogy nem káprázat, nem délibáb: egy piramist látok.

Az épületről aztán kiderült, hogy csak számomra újdonság, a Kiskunfélegyházán és vonzáskörzetében élők már évtizedek óta ismerik. Sőt, sokan nemcsak, hogy tudnak róla, hanem jártak is benne, ugyanis a ‘90-es években diszkóként működött.

Diszkópiramis

1990-ben, nyár elején két fiatal iskolai dolgozó a tanévzáró után leült beszélgetni. Látták, tudták, hogy nagyon nagy változások zajlanak az országban, érezték, hogy okosnak kell lenni, és lépni kell, mert most lehet igazán nagyot dobni. Arra jutottak, hogy a Kiskunfélegyházán és környékén élő emberek már igényelnék a nyugatias, trendi bulikat, viszont ehhez akkoriban még nem voltak megfelelő szórakozóhelyek.

Arrafelé ugyanis a rendszerváltás hajnalán még csak olyan diszkók voltak, amelyek pajtákból, művelődési házakból, vagy kocsmákból lettek kialakítva. Ők viszont valami egyedire vágytak, valami olyanra, amire felfigyelnek az emberek. Mindezt az egyik építtetőtől, Papp Zoltántól tudtam meg, aki konkrétan arra már nem emlékszik, hogy miért pont egy piramist álmodtak meg. Azt mondja, talán a Louvre emblematikus üvegpiramisa, vagy esetleg valamelyik Postabank reklám ihlette meg őket. Mindenesetre a különleges építmény tényleg vonzotta a környéken élőket, hiszen a megnyitás után özönlöttek az emberek a Fáraó Diszkóba.

A kiskunoknak bejött a piramis

Az Alföld ezen részén élők életmódjából, habitusából is következik az, hogy a különleges építmény izgatta őket - erről már a szórakozóhely legismertebb lemezlovasa beszélt. Parádi József szerint ugyanis a „kiskunok” bár nagyon nehéz természetűek, de mindig a többi ember előtt járnak, nagyon jól öltöznek, jó zenét szeretnek, jó autóval járnak, és ezért a látványos piramis is imponált nekik, szerettek oda járni, feelingesen érezték ott magukat. Akkoriban még nem úgy nézett ki belülről az épület, mint most, erről tanúskodik az a majdnem 28 éves videó is, amelyet DJ Parádi talált meg a régi kacatok között. A felvételen jól látszik, hogy az épület falainak belső oldalát hieroglifák és más egyiptomi jelképek díszítették.

Akkoriban egyébként főként funky és „bulisabb, mulatós jellegű zene” ment a Fáraóban - mondta a zenész, aki arról is beszélt, hogy az ismert magyar előadók közül sokan felléptek, emlékei szerint Császár Előd, az Exotic, Delhusa Gjon, a Republic és a Beatrice is járt ott. Egy hétvégén átlagosan több mint kétezer ember fordult meg a Fáraóban, és Parádi úgy tudja, „rengeteg gyerek készült” a bulik idején a piramis mellett parkoló autókban.

Az 1991 szilveszterén készült felvételből vágtunk egy rövid videót, amelyből nemcsak azt tudhatjuk meg, hogyan dajdajoztak akkoriban a kiskunok, hanem azt is, hogyan húzogatta a jojóját Nagy Feró.

'92-ben így buliztak egy piramisban

Néhány év után azonban a kiskunok ráuntak a piramisra, elkezdett csökkenni a látogatószám. Az építtető szerint azért kezdett el rosszabbul menni, mert több diszkó is nyílt a környéken, Parádi szerint viszont azért, mert miután ő eljött onnan, romlott a zenei színvonal. A lényeg az, hogy még a ‘90-es években bezárt a diszkó, majd több tulajdonosváltás után egy merőben más korszak kezdődött az épület történetében.

Milyen jó lenne beköltözni a Piramisba!

Az építményt 2004-ben a Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület kezdte el használni. Ők azt állították, hogy az épület „a Gízai Keopsz Piramis pontos 1:12 kicsinyítése, tökéletes precizitással tájolva”. Az építtető szerint azonban ez - ha igaz - legfeljebb a véletlen műve lehet, mert az építkezésnél ilyesmi nem volt cél. A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület azt is megállapította, hogy „ilyen Életenergia sűrűséget ismereteink szerint sehol a világon nem találni”. De hangsúlyozták azt is, hogy

a Piramis energiája gyógyít, megszünteti a félelmet, és optimistává tesz. Figyeljük meg, miközben bent üldögélünk, hogy elkezdenek bizseregni és melegedni azok a testrészeink, amelyek betegek. Azt is figyeljük, hogy kellemes derű száll ránk, és képtelenség félni a Piramisban.

Az épületről beszámoló egyesületi tag nem leplezi vágyát:

Milyen jó lenne beköltözni a Piramisba!

Aztán gyorsan visszazökkenti az esetleges álmodozókat:

Beköltözni a Piramisba sajnos nem lehet, de rendszeresen látogatni igen! A Bioenergia Ismeretterjesztő Egyesület tagjai számára lehetőséget biztosítunk tervezett éjszakai meditációkra előzetes egyeztetés után.

Piramis Víz

De a piramisban nemcsak energizálódni, bizseregni és meditálni lehetett az ezer forintos belépődíj megfizetése után, hanem a beszerelt „erőtér sűrítő technikának” köszönhetően az épületbe vitt ivóvíz is selymesebb lett:

Az első fázisban beszereltük az épületbe az erőtér sűrítő technikát, és hitelesítettük egy teljes hónapon át tartó mérési sorozattal. Ez után jöttek az épület felújítását végző szakemberek, akik felhívták a figyelmünket arra, hogy az otthonról hozott ivóvizük íze megváltozik a Piramisban, selymes, lágy lesz tőle. Ezt mi is kipróbáltuk, majd hívtuk a tudomány embereit, és megkértük őket, - mondják meg – igazolható-e tudományosan bármilyen változás. Nagy örömünkre kiderült, hogy a víz a Piramisban néhány óra alatt telítődik Életenergiával, és páratlan gyógyvízzé változik. A Piramis Víznek az erőtér hatására a molekuláris térszerkezete átrendeződik és javul az oldóképessége. Ez azt jelenti, hogy javítja az érelmeszesedést, az ízületek elmeszesedését, az agyi keringést és minden meszesedéssel és öregedéssel járó állapotot, rendszeres fogyasztása amellett, hogy fantasztikusan energizál, üdít. A Piramis Víz, megvásárlás után 5 napig biztosan megtartja gyógyító erejét. Naponta minimum fél liter fogyasztása ajánlott, de bármennyi fogyasztható. A kitűnő minőségű ásványvizeket készre palackozva és lezárva vásároljuk ásványvíz forgalmazó cégektől, azokat ki nem nyitjuk, csak ellátjuk a Piramis Víz címkével. Ezután egy teljes éjszakán át a palackokat a Piramisban tároljuk. Kereskedelemben nem kapható, kizárólag a Piramisban, és az Egyesület szalonjaiban, amelyek listáját az ismertető végén találja. Amennyiben vásárol a Piramis Vízből, és utánpótlásra lenne szüksége, mindig frissen energizált és hiteles terméket vásárolhat bármely szalonunkban.

Kiskunfélegyházán többen is azt mondták nekünk, hogy akkoriban gyakran érkeztek buszos csoportok a piramishoz, amely minden nap tíz órától este nyolcig várta a látogatókat. Az egész vizes sztoriból aztán nagyon komoly per lett, csalással, sarlatánsággal vádolták az érintetteket. Az energizáló technikát elkobozták, a „varázsvíz” árusítását pedig megtiltották.

Volt egyszer egy Magyar Boszorkányszövetség

2004-től, a vizes társasággal párhuzamosan a Magyar Boszorkányszövetség tagjai is gyakran megfordultak a piramisban, erről Binger Vilmos, az azóta már megszűnt szervezet egyik alapítója beszélt. A boszorkány körökben gyakran csak Vili főpapként emlegetett Binger elmondta, hogy bár a főpap helytálló kifejezés vele kapcsolatban, ő jobban szereti a mágus szót.

A mágus nálunk olyan, mint a politikában a Habony

– viccelődött Binger, aki a piramist Abafi Cézárral, a Boszorkányszövetséget majdnem harminc évig vezető főboszorkánnyal kezdte el látogatni. Sajnos, ő már nem mesélhet nekünk, a spirituális vezető néhány hónappal ezelőtt hunyt el.

15 Abafi Cézár Galéria: A Magyar Boszorkányszövetség képei (Fotó: Binger Vilmos jóvoltából)

Binger Vilmos “Már tizenéves koromban különleges gyerek voltam, hipnotizáltam, jósoltam, embereket a levegőbe fektettem. Kerestem a misztikus dolgokat, totemeket faragtam, érdekelt a kártya szimbolika, a kristálygömb meditáció” – meséli a boszorkánymágus. Binger Vilmos a már megszűnt Magyar Boszorkányszövetség és a Magyar Jövőbelátók Egyházának alapítója. Évekig élt Ázsiában, dokumentumfilmeket készített ottani “primitív” kultúrákról és spirituális eseményekről. Volt újságja (Karmalap) és tv-je (Karma Tv) is. Azt mondja: a magyarországi jósok és mágusok 60 százalékát ő képezte ki, viszont szerinte sokan közülük rossz útra tértek, a pénzhajhászás miatt feladták spirituális elveiket. “Nagy káosz van az ezoterikus világban, rengeteg a megélhetési jós és mágus” – teszi hozzá.

A piramisnak természetes pozitív sugárzása, ősi ereje van, amit jól tudtunk hasznosítani. Például rontás levételeknél, negatív energiák semlegesítésénél. A szertartásainkat jól tudtuk ott végezni, nem volt semmilyen külső fizikai, vagy szellemi behatás

– mondta Vili főpap, aki arról is beszélt, hogy teliholdkor különböző boszorkány ünnepeket tartottak a piramisban, de hangsúlyozta, hogy ezek a gyűlések titkosak voltak, és azok is maradnak. Ezekről semmilyen felvétel nem készülhetett, és a kívülállók nem tudhatják a pontos részleteket. Az épület múltja egyébként nem jelentett gondot nekik:

A piramis öntisztító, tehát az nem volt probléma, hogy előtte diszkóként használták, és sokan ott dorbézoltak. Ettől nem lett tisztátalan. Sőt, nyilvánvalóan volt egy olyan hatása, hogy ösztönösen jól érezték ott magukat az emberek. Volt egy olyan kisugárzása, hogy felhőtlenül, gondtalanul érezhették magukat az emberek. Úgy jöhettek ki, mintha kicserélték volna őket. Megsemmisültek a negatív energiák, anélkül, hogy az ott lévők tudták volna

– részletezte a mágus, aki többször hangsúlyozta, hogy pontosan nem mondhatja el, hogy mi történt a piramisban, de azért azt elárulta, hogy ördögűzés, rontás levétel, vagy szexuálmágia nem volt a piramisban, hanem az ezekhez a rituálékhoz használt tárgyakat, kellékeket (például kristálygömböket, varázspálcákat, ingákat, kártyákat, tőröket, vudu babákat, tűket) vitték a piramisba, hogy a szeánszokon rájuk rakódott negatív energiáktól megtisztítsák.

Az eszközeinket időnként idézőjelesen tisztítani kell. Ez ugyanolyan, mint amikor az orvosok a tűt, vagy más eszközöket sterilizálnak. Például egy kristálygömb pontatlanabbá válik, ha telítődik a használat során rárakódó negatív energiákkal. A piramisban pedig sokkal könnyebb volt felszentelni, pozitív energiákkal feltölteni ezeket az eszközöket

– magyarázta Vili főpap. Sajnos tehát a piramisban megtörtént rituálékról nem nagyon vannak fotók, a galériánkban lévő képeken viszont láthatóak azok a szeánszok, amelyeknek a kellékeit a piramisba hordták „tisztítani”.

15 Galéria: A Magyar Boszorkányszövetség képei Fotó: Binger Vilmos jóvoltából

Magyar Boszorkányszövetség A szervezet 1989-ben alakult, ‘92-ben vált egyházzá. 2011 végén azonban - az új egyházi törvény szigorításai miatt - meg is szűnt. Azóta a boszorkányok többsége egyéni vállalkozó lett, törvényesen jósolhatnak, az „egyéb személyi szolgáltatás” TEÁOR számon tevékenykedhetnek. Binger szerint a legközelebb a hinduizmus áll a boszorkánysághoz, hiszen ők is hisznek például a lélekvándorlásban, és náluk is politeizmus van. Leírt tanok és szabályok nincsenek, elutasítják a dogmatikus dolgokat. A főpap elmondása szerint a természet tisztelete, védelme alapvető fontosságú - például ha varázspálcát csinálnak, akkor nem élő fából vágják le, hanem keresnek egy „meghalt” fát. Viszont a „sátánista szeánszaikon” időnként bemutatnak állatáldozatot is. Jövendöléssel, sors elemzéssel, hipnózissal, szexuálmágiával, szellemidézéssel, rontáslevétellel és ördögűzéssel is foglalkoztak/foglalkoznak. Binger hangsúlyozta, hogy bár járt volna nekik is, soha nem fogadták el az egyházaknak járó állami normatív támogatást. Azt mondja: a politikusok – oldaltól függetlenül – „tűzzel-vassal próbáltak félreállítani minket” az elmúlt évtizedekben. „Nekem ne mondja meg senki, hogyan varázsoljak! Ha már varázsolok”.

Csiribú-csiribá, pricc, pracc, prucc

Na, ilyen, és ehhez hasonló varázsmondatokat nem mondtak a boszorkányok a Kiskunfélegyháza melletti piramisban, mert főként rögtönzött imáik és varázsigéik vannak. Nem kedvelik a dogmákat - teszi hozzá Binger. A mágus elmondta azt is, hogy egyszer megpróbáltak a piramisban szellemidézést tartani, de nem jött össze, mert

se ki, se be nem mennek a piramisban az energiák. Abszolút tiszta hely volt, mint egy vár, egy erődítmény, bevehetetlen volt energia szempontból.

Azonban emlékei szerint például meditálni sokkal könnyebb volt ott, mint bárhol máshol. A főpap szerint spirituális szempontból nincs hasonló jellegű hely a boszorkányok számára.

Dobogókőn van szívcsakra, de azt meghagyjuk a táltosoknak, a szférák között mi nem ugrálunk

– mondta Binger, aki hozzátette: mivel a boszorkányság ősi természetvallás, ezért sok mindent a természetben végeznek, például sátánista rituálét, állatáldozatot csak ott lehet csinálni.

Szülinapozós piramis

Az utóbbi jópár évben egyébként már a boszorkányok se járnak a piramisba. Ráadásul a Magyar Boszorkányszövetség és Binger később alapított szervezete, a Magyar Jövőbelátók Egyháza is megszűnt 2011 végén, az új egyházi törvény előírásainak ugyanis már nem tudtak megfelelni. Részben emiatt a társaság szétszéledt, a mágus szavaival élve ma a magyarországi boszorkány közélet szunnyadó állapotban van. A piramis már nagyon régóta használaton kívül van, a jelenlegi tulajdonos szokta ott tartani a szülinapjait, illetve az alkalmazottainak szervez oda csapatépítő bulikat.

Kár ezért a piramisért. Kár, hogy nincs hasznosítva

– kesereg a főpap, aki hozzáteszi: lehetne belőle például boszorkány múzeumot csinálni.

Valóban ki lehetne találni valami izgalmas funkciót ennek az egyedi épületnek. Magabiztosan mondtam az építtetőjének, hogy „hát igen, nincs még egy ilyen épület az országban.” Mire ő lazán rávágta: már, hogy ne lenne, a Kiskunfélegyházától nem messze lévő Cserkeszőlőn biztosan van egy üvegpiramis. Őrület. Mi lehet még? Szfinx is van? Mini Eiffel-torony? Ki tudja.

(Borítókép: Bődey János / Index)