A világ leghíresebb szusiséfjének sikerült elvesztenie mindhárom Michelin-csillagját

A világ legjobb éttermeit listázó Michelin-kalauz körül az utóbbi időben számos emberi dráma folyt, Sebastian Bras francia séf például maga kérte a kalauz készítőit, hogy ne ajánlják az éttermét, mert az túl sok stresszel járt (nem tettek eleget a kérésének), majd egy másik francia mester, Marc Veyrat hosszú szájkaraté után beperelte a kalauzt, mert elvették a háromból az egyik Michelin-csillagját, szerinte jogtalanul.

Bár azt nem tudni, hogy Veyrathoz hasonlóan depresszióba zuhant-e ettől (valószínűleg nem), de ennél is nagyobbat bukott az idén Ono Dzsiro, a világ talán leghíresebb szusiséfje, aki Tokió legpuccosabb részén, azon belül viszont egy metróaluljáró eldugott zugában üzemeltet szusibárt, amelyről korábban filmet is forgattak, és Barack Obama is járt nála.

A tokiói Michelin-kalauz 2020-as kiadásában ugyanis nem szerepel az eddig a háromcsillagos, azaz legmagasabb kategóriában jegyzett szusibárja, a hírek szerint azért, mert földi halandók nem tudnak helyet foglalni az étterembe, csak ilyen-olyan ismeretséges és/vagy concierge-szolgáltatásokon keresztül lehet bejutni.

Hasonló sorsra jutott a világ legjobb szusizójának tartott, eddig szintén háromcsillagos Szusi Szaitó is, ahol elvben minden hónap elsején, délután kettő és öt között vesznek fel telefonon asztalfoglalásokat, de a téma szakirodalma nem igazán ismer olyan esetet, amikor valakinek sikerült magánemberként felcsörögnie a helyet.

Ennek ellenére maradt még 11 darab háromcsillagos hely Tokióban, amelyekben egyébként szintén jelentős kihívást jelent asztalt foglalni.