Különleges egységet állítottak Németország egyik legnagyobb műkincsrablására

Közel egymilliárd euró (kb. 335 milliárd forint) értékben lophattak ékszereket hétfőn a drezdai a Grünes Gewölbéből, a szász választófejedelmek és királyok palotájának világhírű kincstárából, a betörőket és az ékszereket nagy erőkkel keresi a rendőrség.

A sajtóértesülések szerint ez lehetett a második világháború utáni legnagyobb műkincsrablás Németországban. A hétfői rabláson három 18. századi barokk ékszerkészletet loptak el egy vitrinből, köztük nyakláncokat, gyémántokat, briliánsokat és egy válldíszt (epaulette) is. A három készlet összesen majdnem száz darab ékszert jelent, aminek nemcsak anyagi, hanem jelentős eszmei értéke is van, Szászország történetének ugyanis fontos részeit képzik az Erős Ágost ékszergyűjteményéből származó darabok.

A rendőrség az ügyre egy különleges alakulatot, az "Epaulette" egységet állította rá, amiben 20 kriminológus dolgozik. Jelenleg tanúkat keresnek, akik láthatták a betörést. Úgy vélik, a rablásban többen is részt vehettek, illetve egy részletet is közzétettek a biztonsági kamera felvételéből. Ezen az látható, hogy két alak kezükben zseblámpával behatol az épületbe, és a kincstár felé halad. Az egyik csuklyás ember aztán fejszével ütni kezdi az ékszeres vitrin üvegét, amíg az be nem törik.

Ez történt eddig

A betörés előtt az épület közvetlen közelében kigyulladt egy áramelosztó állomás. Emiatt az utcai világítás elszállt, a térfigyelőkamerák viszont nem kapcsoltak ki. A rendőrség szerint lehet összefüggés a kettő között, a német Spiegel szerint pedig maguk a betörők gyújtották fel az állomást.

Ezután a két vagy több ember a palota ablakán keresztül bejutott az épületbe, miután az ablakrácsot leszedték és az üveget betörték. Ezután betörték a kincstár vitrinjét, a múzeumból csak ékszereket loptak el, vázákat és festményeket viszont nem.

A 18. századi darabok külön-külön nem érnek kiemelkedően sokat, viszont Európában egyedülálló gyűjteményt alkotnak, kollekcióként felbecsülhetetlen értékük van.

A betörést követően egy drezdai utcában kiégett egy Audi, a rendőrség szerint egy pont olyan típusú autó, mint amivel a betörők menekülhettek. Vélhetőleg a menekülés után felgyújtották és hátrahagyták.

(Forrás: MTI; Kusi News; Spiegel.de; Polizei Sachen)