Eltemették Karinthy Mártont

November 26-án kedden, 10 órakor temették Karinthy Márton Kossuth-díjas színigazgatót, színházrendezőt, írót a Fiumei úti Sírkert ravatalozójában. A család külön kérése volt mindenki felé, hogy egy szál virággal búcsúzzanak a híres író, Karinthy Frigyes unokájától.

A Karinthy Színháznak és annak elődjének, a Hököm Színpadnak is Karinthy Márton volt az alapítója. Karinthy apjához, Karinthy Ferenchez, és nagyapjához, Karinthy Frigyeshez hasonlóan író is volt, családja történetéről a 2003-ban megjelent, Ördöggörcs: Utazás Karinthyába című könyvében írt. A 71 éves korában elhunyt író Kossuth-díjat is kapott, illetve Újbuda díszpolgára is volt.

A temetésen beszédet mondott Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó vezérigazgatója és Kéri Kitty színésznő is. A temetésen számos közéleti szereplő tette tiszteletét, köztük Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó, Újbuda mostani polgármestere, László Imre és volt polgármestere, Hoffmann Tamás is. A politikai szereplők mellett számos színművész és zenész is jelen volt, például Csonka András, Oszvald Marika, Benedek Miklós, Hajdu Steve, Müller Péter és Szakonyi Károly is.