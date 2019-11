Gothár szünetelteti oktatói tevékenységét, hallgatóit pszichológus hallgatja meg

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Etikai Tanácsának ajánlását tiszteletben tartva szünetelteti oktatói tevékenységét az egyetemen Gothár Péter, aki nemrég bevallotta, hogy szexuálisan zaklatta a Katona József Színház egyik fiatal színésznőjét - derül ki abból a levélből, amelyet Upor László, az SZFE rektori feladatokat ellátó rektorhelyettese küldött válaszként Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár kérdésére.

A levélben, amelyet az SZFE a sajtóhoz is eljuttatott, az is szerepel, hogy az egyetem pszichológusa a következő egy hét során egyesével meghallgatja azokat a hallgatókat, akiket Gothár Péter is tanít vagy nemrégiben tanított, és a beszélgetés eredményéről anonim írásos összefoglalót készít. A vizsgálatra az egyetem független pszichoterapeutát is felkért, valamint a korábbi zaklatási ügyek óta már saját pszichológust is alkalmaz az SZFE, de a levél szerint, noha egyre többen keresik fel más ügyekben, szexuális zaklatás miatt eddig egyetlen megkeresés sem érkezett hozzá (erről a szakember köteles lenne tájékoztatni a vezetőséget).

Upor László azt is megemlíti a levélben, hogy a Katona József Színház először a zaklató megnevezése nélkül adott ki közleményt, és az SZFE csak sajtómegkeresésekből következtetett arra, hogy az ő oktatójuk lehet az érintett, és mielőtt Gothár Péter felfedte volna magát, hiába kérdezték a Katonát, nem kaptak választ.

Az SZFE Etikai Bizottsága december 4-én fogja meghallgatni Gothár Pétert.

A Katona József Színház november 19-én közölte, hogy többé nem dolgoznak "egy szerződéses munkatársukkal", aki " több esetben is erkölcsi határokat átlépő módon viselkedett a színház dolgozóival". Karácsony Gergely főpolgármester másnap a színház fenntartójaként kijelentette, a zaklató nevét nyilvánosságra kell hozni; 20-án Gothár Péter kiadott egy rövid közleményt, amelyben bocsánatot kért egy esetért. Hogy miért szerepel Gothár nyilatkozatában mindössze egy eset, míg a Katonáéban több, azt azóta sem tisztázta egyik fél sem.