Zárva marad a drezdai kincstár, ahonnan értékes ékszereket raboltak el

Újranyit a betörés után a múzeumként működő drezdai uralkodói palota, de a kincstár, ahonnan a három nagyértékű ékszergarnitúrát ellopták, zárva marad. A barokk kincstárban a rendőrség folytatja a nyomozást, miután a szakértők felmérték a veszteséget és a károkat, amit a betörés okozott - írja az MTI.

Az ismeretlen tetteseknek hétfő reggel a szigorú biztonsági intézkedések ellenére sikerült palota kincstárába (Grünes Gewölbe) bejutnia, és miután több vitrint fejszével betörtek, elvitték három ékszeregyüttes egyes darabjait. Az elrabolt ékszerek között van egy nagyméretű gyémántbross, egy gyémántokkal kirakott váll-lap és más ékszerek. A tárlókban őrzött mintegy száz darabból álló három ékszergarnitúrából azonban hátrahagytak számos ékszert, köztük gyémánttal kirakott cipőkapcsokat és gombokat, a királyné gyöngynyakláncát és egy gyémántokkal kirakott kardot.

A rendőrség szerint a rablást profi bűnözők követték el, nem egyszerű betörésről van szó, hanem célirányos, jól előkészített bűncselekményről - mondta kedden Olaf Richter, a nyomozás vezetője. A rendőrség azonosította azt a gépkocsit, amelyet a rablók a meneküléskor használtak. Arról a kiégett gépkocsiról van szó, amelyet még hétfőn a kincstárhoz közeli egyik mélygarázsban megtaláltak. Az elkövetők a gépkocsi felgyújtásával a nyomokat akarták eltüntetni.

A drezdai kincstárat Erős Ágost szász választófejedelem és lengyel király hozta létre 1723-ban. Az évszázadok során háromezernél is több műalkotás - ékszer, dísztárgy, bútor - gyűlt össze benne, és kezdettől nemcsak a műtárgyak őrzésére, hanem bemutatására, kiállítására is szolgált. A palota és benne a kincstár a második világháború utolsó szakaszában, 1945 februárjában légitámadás következtében szinte a teljes drezdai belvárossal együtt nagyrészt romba dőlt és kiégett. A helyreállítás az ezredforduló után fejeződött be, a kincstár 2006 óta látogatható ismét

